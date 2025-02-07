Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций

Английский «Челси» добавил в заявку на Лигу конференций Коула Палмера, который не был включен в состав на групповом этапе турнира.

Также в заявку попали защитник Трево Чалоба, которого отозвали из аренды в «Кристал Пэлас», и новичок Матис Амугу, которого приобрели у «Сент-Этьена».

Из состава были исключены Аксель Дисаси, Ренату Вейга, Карни Чуквуэмека, Чезаре Касадеи и Жоау Феликс, которые покинули клуб во время зимнего трансферного окна.

Вне заявки остаются Уэсли Фофана и Ромео Лавия, которые также не принимали участия в групповом этапе.

Михаил Мудрик, который оказался в центре допингового скандала, играл на групповом этапе Лиги конференций. Несмотря на его отстранение от футбола, в английском клубе продолжают рассчитывать на него и доверяют игроку.

Ранее стало известно, что «Милан» может арендовать Жоау Феликса и в следующем сезоне.