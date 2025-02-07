Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
Английский клуб рассчитывает на украинского полузащитника
Английский «Челси» добавил в заявку на Лигу конференций Коула Палмера, который не был включен в состав на групповом этапе турнира.
Также в заявку попали защитник Трево Чалоба, которого отозвали из аренды в «Кристал Пэлас», и новичок Матис Амугу, которого приобрели у «Сент-Этьена».
Из состава были исключены Аксель Дисаси, Ренату Вейга, Карни Чуквуэмека, Чезаре Касадеи и Жоау Феликс, которые покинули клуб во время зимнего трансферного окна.
Вне заявки остаются Уэсли Фофана и Ромео Лавия, которые также не принимали участия в групповом этапе.
Михаил Мудрик, который оказался в центре допингового скандала, играл на групповом этапе Лиги конференций. Несмотря на его отстранение от футбола, в английском клубе продолжают рассчитывать на него и доверяют игроку.
Ранее стало известно, что «Милан» может арендовать Жоау Феликса и в следующем сезоне.
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