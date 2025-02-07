ОФИЦИАЛЬНО. 19-летний украинец подписал контракт с АЗ Алкмаар
Богдан Будко ранее выступал за молодежную команду U-19
19-летний украинский полузащитник Богдан Будко подписал первый профессиональный контракт в своей карьере – футболист будет выступать за первую команду «АЗ Алкмаар». Об этом сообщил официальный сайт нидерландского клуба:
«Девятнадцатилетний Богдан Будко присоединился к молодежной академии Алкмара в 2023 году после того, как он и его семья были вынуждены покинуть свою страну и донецкий клуб «Шахтер» из-за войны.
С тех пор Будко добился впечатляющих успехов в Нидерландах, развиваясь как футболист. В этом сезоне он играет за команду U-19, где является постоянным игроком полузащиты тренера Михаэля ван Зейтвелда.
С Будко в составе команда не только сумела выиграть зимний чемпионат, но и вышла в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Засвои успехи на футбольном поле украинец получил первый профессиональный контракт», – сообщил клуб.
Богдан Будко является воспитанником донецкого «Шахтера», где до 2023 года играл за команду U-17. После перехода в Нидерланды выступал за молодежные клубы «АЗ Алкмаара».
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