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  4. ОФИЦИАЛЬНО. 19-летний украинец подписал контракт с АЗ Алкмаар
Нидерланды
07 февраля 2025, 22:33 |
1659
1

ОФИЦИАЛЬНО. 19-летний украинец подписал контракт с АЗ Алкмаар

Богдан Будко ранее выступал за молодежную команду U-19

07 февраля 2025, 22:33 |
1659
1
ОФИЦИАЛЬНО. 19-летний украинец подписал контракт с АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар. Богдан Будко

19-летний украинский полузащитник Богдан Будко подписал первый профессиональный контракт в своей карьере – футболист будет выступать за первую команду «АЗ Алкмаар». Об этом сообщил официальный сайт нидерландского клуба:

«Девятнадцатилетний Богдан Будко присоединился к молодежной академии Алкмара в 2023 году после того, как он и его семья были вынуждены покинуть свою страну и донецкий клуб «Шахтер» из-за войны.

С тех пор Будко добился впечатляющих успехов в Нидерландах, развиваясь как футболист. В этом сезоне он играет за команду U-19, где является постоянным игроком полузащиты тренера Михаэля ван Зейтвелда.

С Будко в составе команда не только сумела выиграть зимний чемпионат, но и вышла в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. За свои успехи на футбольном поле украинец получил первый профессиональный контракт», – сообщил клуб.

Богдан Будко является воспитанником донецкого «Шахтера», где до 2023 года играл за команду U-17. После перехода в Нидерланды выступал за молодежные клубы «АЗ Алкмаара».

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Шахтер Донецк АЗ Алкмаар чемпионат Нидерландов по футболу трансферы
Николай Титюк Источник
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Комментарии 1
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Victor673256ua
АЗ може стати гарним стартом для розвитку кар'єри. В Нідерландах вміють працювати з молоддю.
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