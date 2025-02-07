Три признака того, что Ингулец готовится вернуться в Первую лигу

Осеннюю часть сезона в украинской Премьер-лиге «Ингулец» завершил в статусе худшей команды чемпионата. На зимнюю паузу «казаки» пришли всего с 9 очками в активе в 16 проведенных поединках и отставанием в пять пунктов от 14-й позиции, позволяющей сыграть плей-офф с представителями Первой лиги за право и далее играть в УПЛ. От спасительного 12-го места, которое дает возможность точно сохранить прописку в элитарном дивизионе, «Ингулец» прямо сейчас и вовсе отделяют аж 7 очков – вроде бы и немного, но учитывая то, сколько команда Василия Кобина набрала осенью, то это огромная фора.

Казалось бы, зимний перерыв – это отличный момент для «Ингульца», чтобы осознать все (или хотя бы большинство) свои ошибки, исправить их и по весне показать всем болельщикам УПЛ, что списывать клуб со счетов еще крайне рано. Но по состоянию на сейчас ситуация выглядит таким образом, что в «Ингульце», похоже, уже осознали свою ближайшую участь, смирились с ней и начали готовиться к возвращению в Первую лигу.

Откуда такие выводы? Давайте пройдемся по трем признакам, дающим ощущение, что все выглядит именно так и никак иначе…

Проблемы с инфраструктурой

Начнем, пожалуй, с главного – с того, что всю осеннюю часть сезона «Ингулец» де-факто кочевал. У команды не было не только полноценной, но и даже номинально домашней арены. Из-за строительства своего нового стадиона, которое уже откровенно затянулось, «казаки» были вынуждены договариваться с соперниками о проведении своих матчей на их полях, а в какой-то момент президент «Ингульца» Александр Поворознюк и вовсе заявил о снятии своего клуба с соревновательного процесса, но впоследствии одумался и, то ли убрав эмоции, то ли осознав, что шантаж не сработал, пошел на попятную.

Как бы там ни было, но подразумевалось, что во второй части сезона, то есть уже по весне, «Ингулец» точно сможет проводить домашние матчи на своем новеньком стадионе в Петрово. Премьерным для арены должен был стать поединок 18-го тура против «Полесья», который запланирован на 22 февраля, но уже сейчас понятно, что эта игра на стадионе «Ингульца» не состоится, так как тот по-прежнему не принят в эксплуатацию в соответствии с имеющимися ныне нормами и требованиями.

Более того, прямо сейчас ситуация выглядит таким образом, что в этом сезоне «Ингулец» так на своем новопостроенном стадионе и не сыграет. Причины все те же – в клубе говорят о чрезмерной забюрократизованности, а в соответствующих инстанциях – о том, что требования существуют не просто так и являются одинаковыми для всех, особенно в аспекте наличия укрытий и других вопросов безопасности, что категорически нельзя игнорировать в военное время.

Почему вокруг нового стадиона «Ингульца» разговоров больше чем дела, причем уже более полугода – вопрос, скорее, риторический… Очевидно одно: если даже для выступлений в УПЛ собственник и руководство клуба не смогли сделать все для своевременного введения арены в эксплуатацию, что помогло бы команде чувствовать себя значительно лучше и комфортнее, надеясь на способность добывать очки хотя бы на родной поляне, то уж под Первую лигу спешить с долгостроем точно не имеет смысла – там, пожалуй, удастся все как-то «порешать», списав на более низкий уровень соревновательного процесса и, как следствие, требований к его организации. В конце концов, ключевым для Поворознюка остается его аграрный бизнес, а футбол – так, затея для души, которой заниматься всегда было непросто, а в условиях войны, так и тем паче…

Дамоклов меч над главным тренером

Вторым признаком, говорящим в пользу версии о том, что в «Ингульце» в какой-то степени уже смирились с участью главного неудачника в сезоне УПЛ-2024/25, является ситуация вокруг главного тренера первой команды Василия Кобина. 39-летний специалист стал у руля «казаков» летом минувшего года, после того как пути-дорожки «Ингульца» с прежним коучем Владиславом Лупашко, обеспечившим петровчанам победу в Первой лиге-2023/24 и, как следствие, прямой выход в УПЛ, разошлись.

ФК Ингулец. Василий Кобин

Кобин сразу получил непростое «наследство», плюс сам нажил себе немало проблем в новом коллективе. Как итог: свою первую победу в УПЛ-2024/25 «Ингулец» добыл лишь 29 ноября в 15-м туре, когда в Полтаве «казакам» удалось сенсационно нокаутировать «Ворсклу» – 3:0. То был один из немногих матчей в текущем сезоне, за который команда из Петрово однозначно заслужила самые положительные отзывы, так как во многих других поединках «казаки» точно не выглядели командой единомышленников, зачастую просто отдавая сопернику своего вратаря Алексея Паламарчука на растерзание. К слову, 33-летний голкипер «Ингульца», несмотря на то что по статистике является худшим среди коллег по количеству пропущенных мячей в свои ворота (31), точно не заслужил нещадной критики. По воротам Паламарчука в осенней части сезона было нанесено аж 112 ударов, а это больше, чем аналогичные показатели у других вратарей, ведь даже по воротам Исенко, который в этом рейтинге занимает вторую строчку, били значительно реже – 87 раз. В конце концов, именно Паламарчук – безоговорочный лидер сезона в УПЛ по количеству сейвов – 81 (у Исенко, который занимает вторую позицию, только 63).

Но вернемся к Кобину. Еще к концу октября стало понятно, что своей работой в «Ингульце» Василий исключительно разочаровывает, однако тогда никаких кадровых решений по наставнику президент клуба делать не стал.

Вскоре между главным тренером и рядом ключевых исполнителей «Ингульца» возник конфликт, обернувшийся переводом в молодежную команду клуба сразу пятерых исполнителей. Казалось бы, еще один повод для Поворознюка уволить Кобина, но президент опять оказался на стороне наставника, не дававшего результата с командой на поле.

Именно с Кобиным «Ингулец» проходит период подготовки к весенней части сезона, причем делает это, в отличие от других коллективов УПЛ, на родине, так и не выезжая на сборы в «теплые края». И все бы ничего, ведь выглядит так, словно у главного тренера есть всецелая поддержка со стороны руководства, если б не одно недавнее интервью Александра Поворознюка. В нем президент «Ингульца» недвусмысленно дал понять, что все-таки далеко не все так гладко в стане «казаков» и отнюдь не все процессы, происходящие в команде, он понимает.

«Что скажу о Кобине? Пока ничего не буду говорить. Еще немного на него посмотрю, а потом сделаю выводы. Какие планы? Пока ничего не скажу. Для меня в команде немного непонятная ситуация. Сейчас помолчу, а дальше буду делать выводы», – заявил Поворознюк.

Согласитесь, из уст президента клуба такие слова слышать как минимум странно. Выходит, что даже Поворознюк, находящийся внутри и осведомленный практически со всеми процессами, которые происходят в команде, не понимает некоторые вещи. Более того, выглядит так, словно президент «Ингульца» сознательно перекладывает ответственность за будущие результаты исключительно на Кобина, не желая зимой идти на перестановки на тренерском мостике и ставить «под удар» себя самого, как человека, пожелавшего пойти на перемены.

Для многих топ-менеджеров выгодно, когда рядом есть какая-то фигура «помельче», на которую можно будет переложить ответственность в случае итоговой неудачи. Но ведь в случае с Поворознюком мы говорим не только о президенте, но и о собственнике клуба, который как никто другой должен быть заинтересован в положительных результатах. Или босс «казаков» уже прекрасно понимает всю сложность ситуации, в которую угодило его детище, и по состоянию на сейчас ему как раз куда проще, чтобы в клубе был «козел отпущения», которого в нужный момент можно будет уволить, выйдя «сухим из воды» самому? Вряд ли получится, учитывая поддержку Поворознюком прежних смелых решений Кобина, в том числе и с переводом в команду U-19 «бунтарей»…

Неопределенность с кадрами

Наконец, нельзя обойти стороной кадровую ситуацию в первой команде «Ингульца». По состоянию на текущий момент, «казаки» остаются, пожалуй, единственной командой УПЛ, которая зимой не усилилась новичками, и это при том, что потери у петровчан более чем существенные – в частности, с клубом уже попрощался Владимир Белоцерковец, а в «Кривбасс» вернулся арендованный ранее центрбек Владимир Вильвальд, хорошо проявивший себя в осенней части сезона в «Ингульце».

Несомненно, будут и другие потери ключевых некогда футболистов. В частности, речь про Александра Козака, Михаила Шершня, Марьяна Мысыка, некоторых других. Первого, который является капитаном команды, президент клуба Александр Поворознюк уже публично обвинил едва ли не в саботаже тренировочного процесса, а это, согласитесь, явно не позитивный признак, свидетельствующий о не лучшей атмосфере внутри коллектива…

«Кобин сказал, что некоторые игроки не тренируются в полную силу. Оно же видно. Приведу пример. Капитану команды Козаку во время тренировки кто-то из молодых неправильно отдал пас. Так он сбросил бутсы, разулся и ушел. Тренер спрашивает: «Ты куда?». – «У меня нога болит». Пошел к врачу, а доктор говорит, что у него все хорошо. На следующий день Козак уже готовился к футболу. Ну, как бы вы поступили на месте Кобина, если такое делает капитан команды? Капитан должен быть примером», – рассказывал в январе Поворознюк.

Очевидно, что по весне «Ингулец» на 70%, а то и больше, предстанет обновленной командой, в сравнении с той, которая выходила на поле в первой части сезона. Само по себе такое масштабное обновление, может быть, и необходимо, особенно на фоне провала в первых 16-ти турах, но, с другой стороны, кем «Ингулец» заменит всех ушедших и уходящих, если пока никаких новых трансферов у клуба нет? Да и, если делать акцент на инсайдерскую информацию, тренерский штаб Кобина пока довольно придирчиво относится к потенциальным новичкам, из-за чего многие из них не смогли пройти просмотр в стане главного аутсайдера сезона УПЛ.

До возобновления официальных матчей сезона в чемпионате остается чуть более двух недель, а «Ингулец» пока и близко не выглядит готовым к новым испытаниям. Более того, в товарищеских матчах команда Кобина также не блещет, сумев обыграть «Колос» (2:1), но затем потерпев поражения от перволиговых запорожского «Металлурга» (0:3) и «Металлиста 1925» (0:1).

Учитывая кадровую чехарду и неопределенность с составом, вопрос, с кем Василий Кобин собирается спасать ситуацию для «Ингульца» во второй части сезона, видится крайне актуальным. Впрочем, не исключено, что Александр Поворознюк и другие руководители «казаков» уже давно для себя все поняли и никаких вопросов у них в сложившейся ситуации не возникает. Ведь не зря говорят, что иногда лучше быть первым парнем на селе, чем последней командой в Премьер-лиге…