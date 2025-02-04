Стало известно, какие игроки не подошли Ингульцу на сборах

Как стало известно Sport.ua, Ингулец (единственная команда УПЛ, которая к весенней части сезона готовится дома), запланировала в феврале два контрольных матча: 8 февраля – со второлиговой «Александрией-2» и 13-го – с перволиговой «Кудровкой».

Из находившихся на просмотре потенциальных новичков расположение Ингульца уже покинули Егор Князев, Антон Демченко из Шахтера U-19, Назар Гаврилюк из Полесья-2 и Виталий Катрич из Карпат U-19. В тренировочном лагере появился Кристиан Свистун из Полесья-2.

Есть пополнение в тренерском штабе Ингульца. За подготовку вратарей будет отвечать Андрей Мойсин, ранее работавший в тернопольской Ниве.

Поскольку стадион в Петровом не введен в эксплуатацию, Ингулец прорабатывает вариант с проведением домашнего календарного поединка 18-го тура УПЛ с «Полесьем» в Житомире. Подопечные Василия Кобина занимают 16-е место в УПЛ, набрав 9 очков.