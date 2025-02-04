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Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 22:41 | Обновлено 04 февраля 2025, 22:55
472
0

Стало известно, какие игроки не подошли Ингульцу на сборах

До поединка с Полесьем Ингулец проведет еще два спарринга

04 февраля 2025, 22:41 | Обновлено 04 февраля 2025, 22:55
472
0
Стало известно, какие игроки не подошли Ингульцу на сборах
ФК Ингулец

Как стало известно Sport.ua, Ингулец (единственная команда УПЛ, которая к весенней части сезона готовится дома), запланировала в феврале два контрольных матча: 8 февраля – со второлиговой «Александрией-2» и 13-го – с перволиговой «Кудровкой».

Из находившихся на просмотре потенциальных новичков расположение Ингульца уже покинули Егор Князев, Антон Демченко из Шахтера U-19, Назар Гаврилюк из Полесья-2 и Виталий Катрич из Карпат U-19. В тренировочном лагере появился Кристиан Свистун из Полесья-2.

Есть пополнение в тренерском штабе Ингульца. За подготовку вратарей будет отвечать Андрей Мойсин, ранее работавший в тернопольской Ниве.

Поскольку стадион в Петровом не введен в эксплуатацию, Ингулец прорабатывает вариант с проведением домашнего календарного поединка 18-го тура УПЛ с «Полесьем» в Житомире. Подопечные Василия Кобина занимают 16-е место в УПЛ, набрав 9 очков.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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