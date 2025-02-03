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Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 13:49 |
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Ингулец продолжит подготовку в родных стенах

Команда отказалась от закарпатского сбора

03 февраля 2025, 13:49 |
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Ингулец продолжит подготовку в родных стенах
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ингулец

Как стало известно Sport.ua, «Ингулец» отказался от проведения очередного этапа подготовки ко второй части сезона в Закарпатье, хотя уже была достигнута договоренность со спарринг-партнерами.

По имеющейся информации, подопечные Василия Кобина продолжат тренировочный процесс в Петрово, а контрольные матчи будут проводить с командами из соседних областей, или из Киева.

Все потенциальные новички, находящиеся на просмотре в «Ингульке», участвовали в последнем спарринге с «Металлистом 1925» и кому из них будет предложено подписать контракт, определится на следующей неделе.

В настоящее время «Ингулец» занимает 16-е место в чемпионате УПЛ, набрав 9 очков.

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Ингулец Василий Кобин трансферы трансферы УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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