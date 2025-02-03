Ингулец продолжит подготовку в родных стенах
Команда отказалась от закарпатского сбора
Как стало известно Sport.ua, «Ингулец» отказался от проведения очередного этапа подготовки ко второй части сезона в Закарпатье, хотя уже была достигнута договоренность со спарринг-партнерами.
По имеющейся информации, подопечные Василия Кобина продолжат тренировочный процесс в Петрово, а контрольные матчи будут проводить с командами из соседних областей, или из Киева.
Все потенциальные новички, находящиеся на просмотре в «Ингульке», участвовали в последнем спарринге с «Металлистом 1925» и кому из них будет предложено подписать контракт, определится на следующей неделе.
В настоящее время «Ингулец» занимает 16-е место в чемпионате УПЛ, набрав 9 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В решающем матче Дания уверенно переиграла Хорватию со счетом 32:26
Пять мячей в ворота команды Хосепа Гвардиолы не мог ожидать никто