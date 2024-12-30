Ингулец на зимние сборы за границу не поедет

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Ингульца» в ближайшие месяцы не собираются покидать пределы Украины. Таким образом, ко второй части сезона команда будет готовиться дома, либо рассматривается вариант проведения одного из сборов на загородной тренировочной базе львовского «Руха».

Согласно имеющимся данным, подопечные Василия Кобина возвращаются из отпуска 6 января 2025 года. Ведутся переговоры о проведении контрольного матча с «Металлистом 1925» 30 или 31 января. Если договориться о сборах во Львове не удастся, «Ингулец» будет тренироваться дома, однако это может вызвать трудности с поиском спарринг-партнеров.

Кроме того, не исключено, что в своей зимней селекционной работе «Ингулец» сделает акцент на арендованных игроков.

Ранее сообщалось, что «Ингулец» нашел двух тренеров на случай ухода наставника команды Василия Кобина.