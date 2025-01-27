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  4. ПОВОРОЗНЮК: «Капитану пас не так дали, он с тренировки ушел из-за этого»
Украина. Премьер лига
27 января 2025, 11:39 |
531
0

ПОВОРОЗНЮК: «Капитану пас не так дали, он с тренировки ушел из-за этого»

Президент «Ингульца» рассказал об инциденте с Александром Козаком

27 января 2025, 11:39 |
531
0
ПОВОРОЗНЮК: «Капитану пас не так дали, он с тренировки ушел из-за этого»
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал об инциденте, который произошел с капитаном команды Александром Козаком, а также поделился мнением об отношении футболистов клуба к тренировкам:

«Кобин сказал, что некоторые игроки не тренируются в полную силу. Оно же видно. Приведу пример. Капитану команды Козаку во время тренировки кто-то из молодых неправильно отдал пас. Так он сбросил бутсы, разулся и ушел. Тренер спрашивает: «Ты куда?». – «У меня нога болит». Пошел к врачу, а доктор говорит, что у него все хорошо.

На следующий день Козак уже готовился к футболу. Ну, как бы вы поступили на месте Кобина, если такое делает капитан команды? Капитан должен быть примером для команды», – прокомментировал этот случай Поворознюк.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Александр Поворознюк Василий Кобин Александр Козак
Микола Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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