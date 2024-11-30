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30 ноября 2024, 11:35 | Обновлено 30 ноября 2024, 11:37
42
0

Новый коуч Лестера, фиаско Ворсклы, неудачи гандболисток и футболисток

Главные новости за 29 ноября на Sport.ua

30 ноября 2024, 11:35 | Обновлено 30 ноября 2024, 11:37
42
0
Новый коуч Лестера, фиаско Ворсклы, неудачи гандболисток и футболисток
ФК Лестер. Руд ван Нистелрой

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 29 ноября.

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный форвард стал новым тренером Лестера
Руд ван Нистелрой возглавил «лис»

Дотянуться до Евро. Женская сборная Украины проиграла первый матч Бельгии
Украинки не смогли оказать сопротивление соперницам

Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Клуб временно возглавит Сантьяго Солари

Шок в дебюте. Ингулец в Полтаве сокрушил Ворсклу
Гости сразу же расставили все акценты в игре

Клуб АПЛ с украинцем в составе может купить звезду Динамо за большие деньги
У Владимира Бражко есть шанс перейти в «Борнмут»

Поражение на старте Евро. Женская сборная Украины уступила Германии
Гандболистки не сумели одолеть фавориток матча

Китай против Индии. Сыграна 4-я партия матча за титул чемпиона мира
Китаец Дин Лижэнь и Гукеш из Индии сыграли вничью, и счет матча равный

Артем, Владлен, Андрей: наши люди в Леверкузене
Воодушевившись примером Степанова, вспоминаем других украинцев «Байера»

От Кубалы до Месси: символическая сборная Барселоны всех времен
29 ноября «Барселона» отмечает 125 лет со дня основания

Трое на хвосте. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
Швеция, Венгрия и Кипр наступают на пятки Украине в рейтинге УЕФА

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Николай Степанов Sport.ua
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