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Премьер-лига
Ворскла
29.11.2024 15:30 – FT 0 : 3
Ингулец
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Украина. Премьер лига
29 ноября 2024, 17:30 | Обновлено 29 ноября 2024, 17:52
2238
29

Шок в дебюте. Ингулец в Полтаве сокрушил Ворсклу

Петровцы рьяно начали и сразу же расставили все акценты в игре с полтавчанами

29 ноября 2024, 17:30 | Обновлено 29 ноября 2024, 17:52
2238
29
Шок в дебюте. Ингулец в Полтаве сокрушил Ворсклу
ФК Ворскла Полтава

Еврокубковые противостояния посреди недели, конечно, выдались достаточно интересными, однако с приближением очередного уикенда мы должны были возвращаться к делам в национальных первенствах, где, в частности, украинская Премьер-лига приблизилась вплотную к экватору своего розыгрыша и уже понемногу начала готовиться к длительному зимнему перерыву.

Первый круг соревнований петровский «Ингулец» провел исключительно за гостевыми дуэлями против своих соперников, так и не успев своевременно сдать в эксплуатацию домашнюю арену. Результаты команды Василия Кобина при этом были соответствующими - ни одной победы, и лишь одна игра на выезде против полтавской «Ворсклы», чтобы не завершить этот этап сезона с «нулем» в соответствующем столбике статистики в турнирной таблице.

Задача, конечно, амбициозная, поэтому и к ее выполнению «казаки» подошли с воодушевлением и довольно виртуозно. Уже на первой минуте противостояния счет был открыт роскошным дальним ударом из зоны перед штрафной в исполнении Лосенко, в результативность которого даже сам Кобин сначала не поверил. И тем более тренер «Ингульца» не мог прийти к мысли, что еще до завершения первой четверти игрового часа его команда удвоит свое преимущество за счет удара Пятова с левого фланга чужих владений.

А оно так и получалось, что преимущество гостевого коллектива было просто безапелляционным, потому что «Ворскле» мало что удавалось предложить впереди и команда Максимова заметно тормозила атаки еще в самом зародыше. Заблокированный защитником удар Кане на правом фланге штрафной под занавес первого тайма - вот и все, на что смогли хозяева поля.

Разговор во время перерыва с тренером у «зелено-белых» точно был на повышенной тональности. Потому что на поле «Ворскла» вернулась заряженной на гол, и сразу же получила право на пенальти, когда Виливальд на левом фланге собственных владений прихватил свежего Ндукве. Однако потом все вспомнили, кто стоит на воротах «Ингульца», и просто ждали момента, когда Алексей Паламарчук в пятый раз подряд парирует пенальти соперника. Скляр проиграл борьбу вратарю, пробив в центр ворот, а тот отбил ногами.

Настроения «Ворсклы» атаковать хватало еще на длительное время, а вот уверенности в действиях команды Максимова должной уже не было. Большинство выпадов завершали дальние удары, которые лишь в единичных случаях заставляли Паламарчука нервничать, но если голкипер уже поймал кураж, то его трудно пробить. Как следствие, «Ингулец» терпел до последнего и в компенсированное время еще и выскочил в контратаку и усилиями Белоцерковца поставил точку в этой долгожданной победной истории.

В следующем туре полтавская «Ворскла» будет гостить у донецкого «Шахтера», тогда как петровский «Ингулец» будет принимать луганскую «Зарю».

Украинская Премьер-лига. 15-й тур

«Ворскла» – «Ингулец» – 0:3

Лосенко, 1, Пятов, 15, Белоцерковец, 90+3

Шершень, 84, Могильный, 88

На 48-й минуте Скляр (Ворскла) не реализовал пенальти (вратарь).

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Гучек, Бацула, Крупский, Челядин, Скляр, Павлюк (Кулаковский, 78), Иеде (Нестеренко, 46), Кане, Ковталюк (Ндукве, 46).

«Ингулец»: Паламарчук, Виливальд, Малыш (Дубилей, 78), Шершень, Мысык, Лосенко, Волохатый (Сад, 72), Пятов (Лисняк, 72), Белоцерковец, Могильный (Пушкарев, 90), Резепов (Кисленко, 72).

Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр)

Стадион: «Ворскла» имени Алексея Бутовского (г.Полтава)

ВОРСКЛА – ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧА

Наши оценки:

Замены у «Ворсклы»: Ндукве – 6,0, Нестеренко – 5,5, Кулаковский – б/о.

Замены у «Ингульца»: Сад – 6,0, Лисняк – 6,0, Кисленко – 6,0, Дубилей – б/о, Могильный – б/о.

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Ворскла Полтава Ингулец Ворскла - Ингулец отчеты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 29
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roman75zpr
Бува...
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+3
ALFred
Вітаю Інгулець. Неабияк здивували всіх. 
Ворскла взагалі не готова була до такого розвитку подій, отримали по повній. 
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+2
sania
Квандонику, знову закинувся?? Динамо грає з Ворсклою у березні, що ти несеш???
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+1
Tower Bridge
Целебные клизмы Шахтёра не проходят зря.    Ворскла сама после 0:5 в следующем туре выиграла 3:0.    А  Карпаты после 2:5 забрали выезд в Одессу.
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+1
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Remark
Ваухуі від Коробки Передач!
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0
MaximusOne
Походу Поворознюк перед матчем з автоматом в роздягальню зайшов)
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0
_Quantum19_
Здається, полтавці більше боролися із станом власного газону, ніж грали у футбол.
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0
_Quantum19_
Щось здається, що "Динамо" через декілька турів після гри з полтавцями матиме рівень нижчий за рівень ФК "Інгулець" з Петрового.)) Проте, можливо тільки здається...) 
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-1
ALFred
Не було там ніякого пенальті, а горе експерти в студії в один голос кажуть про чистий пенальті це просто ЖАХ! Передивляються 10 разів епізод і всеодно кажуть пенальті, якого там небуло!!!!!! можна було жовту дати за симуляції а не пенальті.. 
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-1
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8number
Є ще порох в поворізниці 😀
Хоча, знаючи становище Ворскли, може які фури 🚛 з зерном і поїхали до Полтави…
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-1
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_Quantum19_
Та ви проти "Динамо" гратимете так само через декілька турів і знову отримаєте повну торбу.)))) Тому вболівальники "Ворскли", називатиму вас "ворсклянами", якщо не проти, не галасуйте дарма.) Бо вам ще попереду від "Динамо" свої п'ять м'ячів отримувати.)))))
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-2
Андрій Заліщук
Лохи полтавські, знайши кому влетіти дома
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-4
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_Quantum19_
Вболівальники "Ворскли", чому голови у пісок поховали??))
Чому досі не відповіли: влітати вдома від "Динамо" 1:5 - це для вас норма?))
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-5
_Quantum19_
Дивився ігри "петровців" разом з цим матчем. Якщо чесно, в усіх цих іграх вони по-футбольному виглядають привабливіше та цікавіше за своїх опонентів. І це було видно навіть в матчах з "гірниками" та "динамівцями". Мені здається, що тут лише потрібен час, аби набути потрібного досвіду. Особисто я хочу бачити цей "Інгулець", в майбутньому досвідчений і добре підготовлений, у ЛЄ. Впевнений, там він виглядатиме набагато пристойніше, ніж ФК "Динамо" (Київ). 
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-5
Viktor Shuper
продажні пітушари Ворскла. не вірю я у чистоту таких результатів. 5 матчів підряд Інгулець не міг перемогти Ворсклу. йшов без перемог до цього матчу, демонструючи часто просто жахливу гру в цьому чемпіонаті. і сьогодні перемога над Ворсклою, яка до цього двічі підряд впевнено обіграла куди сильніші за Інгулець команди. матч зданий явно для букмекерів. там ще коли забивали другий гол Інгулець то купа футболістів Ворскли "випадково" не змогла вибити м'яч з-під ніг нападника. ну і пенальті від Ворскли це окрема пісня, отак просто по центру пробити бездарно, до того ж несильно. продажні пітушари, продались конторі, не маю сумнівів. 
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-5
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