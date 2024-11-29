Еврокубковые противостояния посреди недели, конечно, выдались достаточно интересными, однако с приближением очередного уикенда мы должны были возвращаться к делам в национальных первенствах, где, в частности, украинская Премьер-лига приблизилась вплотную к экватору своего розыгрыша и уже понемногу начала готовиться к длительному зимнему перерыву.

Первый круг соревнований петровский «Ингулец» провел исключительно за гостевыми дуэлями против своих соперников, так и не успев своевременно сдать в эксплуатацию домашнюю арену. Результаты команды Василия Кобина при этом были соответствующими - ни одной победы, и лишь одна игра на выезде против полтавской «Ворсклы», чтобы не завершить этот этап сезона с «нулем» в соответствующем столбике статистики в турнирной таблице.

Задача, конечно, амбициозная, поэтому и к ее выполнению «казаки» подошли с воодушевлением и довольно виртуозно. Уже на первой минуте противостояния счет был открыт роскошным дальним ударом из зоны перед штрафной в исполнении Лосенко, в результативность которого даже сам Кобин сначала не поверил. И тем более тренер «Ингульца» не мог прийти к мысли, что еще до завершения первой четверти игрового часа его команда удвоит свое преимущество за счет удара Пятова с левого фланга чужих владений.

А оно так и получалось, что преимущество гостевого коллектива было просто безапелляционным, потому что «Ворскле» мало что удавалось предложить впереди и команда Максимова заметно тормозила атаки еще в самом зародыше. Заблокированный защитником удар Кане на правом фланге штрафной под занавес первого тайма - вот и все, на что смогли хозяева поля.

Разговор во время перерыва с тренером у «зелено-белых» точно был на повышенной тональности. Потому что на поле «Ворскла» вернулась заряженной на гол, и сразу же получила право на пенальти, когда Виливальд на левом фланге собственных владений прихватил свежего Ндукве. Однако потом все вспомнили, кто стоит на воротах «Ингульца», и просто ждали момента, когда Алексей Паламарчук в пятый раз подряд парирует пенальти соперника. Скляр проиграл борьбу вратарю, пробив в центр ворот, а тот отбил ногами.

Настроения «Ворсклы» атаковать хватало еще на длительное время, а вот уверенности в действиях команды Максимова должной уже не было. Большинство выпадов завершали дальние удары, которые лишь в единичных случаях заставляли Паламарчука нервничать, но если голкипер уже поймал кураж, то его трудно пробить. Как следствие, «Ингулец» терпел до последнего и в компенсированное время еще и выскочил в контратаку и усилиями Белоцерковца поставил точку в этой долгожданной победной истории.

В следующем туре полтавская «Ворскла» будет гостить у донецкого «Шахтера», тогда как петровский «Ингулец» будет принимать луганскую «Зарю».

Украинская Премьер-лига. 15-й тур

«Ворскла» – «Ингулец» – 0:3

Лосенко, 1, Пятов, 15, Белоцерковец, 90+3

Шершень, 84, Могильный, 88

На 48-й минуте Скляр (Ворскла) не реализовал пенальти (вратарь).

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Гучек, Бацула, Крупский, Челядин, Скляр, Павлюк (Кулаковский, 78), Иеде (Нестеренко, 46), Кане, Ковталюк (Ндукве, 46).

«Ингулец»: Паламарчук, Виливальд, Малыш (Дубилей, 78), Шершень, Мысык, Лосенко, Волохатый (Сад, 72), Пятов (Лисняк, 72), Белоцерковец, Могильный (Пушкарев, 90), Резепов (Кисленко, 72).

Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр)

Стадион: «Ворскла» имени Алексея Бутовского (г.Полтава)

ВОРСКЛА – ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧА

Наши оценки:

Замены у «Ворсклы»: Ндукве – 6,0, Нестеренко – 5,5, Кулаковский – б/о.

Замены у «Ингульца»: Сад – 6,0, Лисняк – 6,0, Кисленко – 6,0, Дубилей – б/о, Могильный – б/о.