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Премьер-лига
Ворскла
29.11.2024 15:30 - : -
Ингулец
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Украина. Премьер лига
29 ноября 2024, 09:18 | Обновлено 29 ноября 2024, 09:23
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0

Ворскла – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Украины

29 ноября 2024, 09:18 | Обновлено 29 ноября 2024, 09:23
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0
Ворскла – Ингулец. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В пятницу, 29 ноября, в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Ингулец» Петрово.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток арбитра Дмитрия Евтухова из Днепра прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

В турнирной таблице УПЛ «Ворскла» после 14 туров занимает 11-е место, имея 16 очков. У «Ингульца» 16-я позиция и 6 пунктов.

Между собой команды провели 5 матчей. 4 раза побеждала «Ворскла», один раз была зафиксирована ничья. Разница мячей: 9-2 в пользу полтавского клуба.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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