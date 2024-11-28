В пятнадцатом туре украинской футбольной Премьер-Лиги сезона 2024-2025, в пятницу, 29 ноября, в Полтаве встретятся «Ворскла» и «Ингулец». Хозяева поля в прошлом туре одержали уверенную победу над ЛНЗ и теперь будут принимать «Ингулец», который находится на последней строчке в турнирной таблице.

Ворскла

Можно сказать, что «Ворсклу» наконец-то прорвало: 2 победы подряд, при этом трудовая победа над «Черноморцем» и уверенная виктория над ЛНЗ, тем самым 6 очков за 2 поединка. При этом победа над черкасским клубом стала 90-й победой в тренерской карьере Юрия Максимова, и бонусом к этому стал тот факт, что коуча признали лучшим тренером прошлого тура.

Теперь на очереди у «ворсклян» игра против аутсайдера чемпионата – «Ингульца», пока не знающего вкуса побед в этом сезоне, но хозяевам поля не стоит расслабляться, потому что 3 очка вряд ли так просто дадутся «Ворскле» в предстоящем поединке.

В игре против «Ингульца» под вопросом участие Сергея Мякушко, который в матче с ЛНЗ получил повреждение.

Ингулец

Об «Ингульце» красноречиво говорит турнирная таблица: 6 очков после 14 матчей, 0 побед и худшая защита УПЛ (29 пропущенных мячей). И отдельным болезненным ударом для команды из Петрово стал разгром от донецкого «Шахтера» 0:6, где во втором тайме команда пропустила целую торбу мячей. Единственным светлым пятном в этом составе является вратарь команды Алексей Паламарчук, который уже успел отбить 4 подряд пенальти в ворота «Ингульца».

И сейчас команда Василия Кобина едет в Полтаву, где будет пытаться добыть дебютные 3 очка в новом розыгрыше УПЛ, но удастся ли это сделать в противостоянии с не всегда стабильной «Ворсклой», узнаем уже после финального свистка.

Статистика матчей

Между собой команды сыграли 5 матчей, где 4 раза победу одержала «Ворскла» и один раз команды сыграли вничью. Разница забитых мячей составляет 9:2 в пользу полтавского клуба. В последний раз между собой команды играли еще в сезоне 2022/2023. В первом круге «Ворскла» одержала минимальную победу 1:0 благодаря голу Дениса Олейника. А во втором полтавский клуб снова завоевал викторию с таким же счетом, однако победный гол забил Василий Кравец.

Прогноз на противостояние

Для обеих команд данная игра важна, потому что и «Ворскле» сейчас после 2 побед нужно повышать планку, и «Ингульцу» нужно улучшать свое турнирное положение. В случае победы петровцы могут догнать своих конкурентов и почувствовать уверенность в собственных силах. К тому же, «Ингулец» будет более мотивирован взять 3 очка, потому что кроме турнирного положения, коллектив из Кировоградщины еще ни разу не побеждал «ворсклян». А учитывая, что обе команды играют в оборонительный футбол, нашим прогнозом будет обе команды забьют (нет).

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Исенко, Крупский, Гучек, Павлюк, Пердута, Нестеренко, Скляр, Челядин, Кане, Ковталюк, Иеде

«Ингулец»: Паламарчук, Малыш, Шершень, Виливальд, Мысык, Пятов, Лисняк, Сад, Резепов, Билоцерковец, Кисленко