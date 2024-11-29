Ворскла – Ингулец – 0:3. Черная пятница – Максимова. Видео голов и обзор
29 ноября команды открывали 15-й тур Украинской Премьер-лиги
29 ноября в Полтаве состоялся матч 15-го тура УПЛ между местной «Ворсклой» и петровским «Ингульцом».
Подопечные Василия Кобина огорчили хозяев поля уже на 20-й секунде матча. Сделал это Иван Лосенко.
Команда, находящаяся на последнем месте, забила еще дважды. Также вратарь из Петрового Алексей Паламарчук отразил пенальти, что стало уже пятым отбитым одиннадцатиметровым подряд в сезоне.
Уверенная победа гостей, на которую никто не ожидал.
Украинская Премьер-Лига. 15-й тур
«Ворскла» – «Ингулец» – 0:3
Голы: Лосенко, 1, Пятов, 15, Белоцерковец, 90+3
Предупреждения: Шершень, 84, Могильный, 88
На 48-й минуте Скляр («Ворскла») не реализовал пенальти (вратарь).
«Ворскла»: Исенко, Пердута, Гучек, Бацула, Крупский, Челядин, Скляр, Павлюк (Кулаковский, 78), Иеде (Нестеренко, 46), Канэ, Ковтальюк (Ндукве, 46).
«Ингулец»: Паламарчук, Виливальд, Малыш (Дубилей, 78), Шершень, Мысик, Лосенко, Волохатый (Сад, 72), Пятов (Лесняк, 72), Белоцерковец, Могильный (Пушкарёв, 90), Резепов (Кисленко, 72).
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Ромы» удивлен игрой подопечных в матче против «Тоттенхэма»
Команды встречаются во втором раунде плей-офф квалификации к женскому Евро