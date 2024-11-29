КОБИН: «Мы продолжаем играть в атакующий футбол, и это даёт результат»

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал сенсационную победу своей команды над «Ворсклой» (3:0) в матче 15-го тура Украинской Премьер-Лиги.

«Несмотря на результат, это была тяжелая игра для обеих команд. Все хотели продемонстрировать свои лучшие качества. Но мы лучше начали матч, забили очень быстрый, да и красивый гол, а потом все пошло так, как мы с ребятами договаривались.

После второго забитого мяча мы уже диктовали свои условия игры.

Да, мы проиграли «Динамо», проиграли «Шахтеру». Но нельзя сравнивать матчи с грандами и матчи с командами, похожими на нас. Это разные уровни, и мы настраивались на «Ворсклу» совершенно по-другому.

Мы продолжаем играть в атакующий футбол, и следующую игру тоже будем играть в таком же стиле. Конечно, у «Динамо» и «Шахтера» лучшие исполнители, и они нас поймали, а «Ворскла» — нет.

Команда довольна, что наконец-то смогла победить, поэтому в последние минуты немного подсели и решили сыграть хитро, затягивать время. Но это было только потому, что ребята очень хотели выиграть. Это то, что я не хотел бы видеть в будущем — только атакующий футбол», — прокомментировал Василий Кобин.