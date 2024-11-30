Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Клуб временно возглавит Сантьяго Солари
Президент «Реала» Флорентино Перес принял решение об увольнении главного тренера команды Карло Анчелотти.
По информации портала Elgoldigital, Перес распрощается с Анчелотти уже в ближайшее время из-за неудовлетворительных результатов. На место итальянца президент пригласит Сантьяго Солари. У аргентинца уже был опыт работы тренером мадридского «Реала», когда он в сезоне 2018/19 возглавлял королевский клуб на протяжении почти 6 месяцев.
Для Переса Солари – временный вариант, ожидается, что аргентинец будет работать в Мадриде до лета, а затем команду возглавит наставник «Байера» Хаби Алонсо.
Ранее Перес принял радикальное решение по трансферам «Реала».
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