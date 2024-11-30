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Испания
30 ноября 2024, 01:59 |
241
1

Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона

Клуб временно возглавит Сантьяго Солари

30 ноября 2024, 01:59 |
241
1
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Флорентино Перес

Президент «Реала» Флорентино Перес принял решение об увольнении главного тренера команды Карло Анчелотти.

По информации портала Elgoldigital, Перес распрощается с Анчелотти уже в ближайшее время из-за неудовлетворительных результатов. На место итальянца президент пригласит Сантьяго Солари. У аргентинца уже был опыт работы тренером мадридского «Реала», когда он в сезоне 2018/19 возглавлял королевский клуб на протяжении почти 6 месяцев.

Для Переса Солари – временный вариант, ожидается, что аргентинец будет работать в Мадриде до лета, а затем команду возглавит наставник «Байера» Хаби Алонсо.

Ранее Перес принял радикальное решение по трансферам «Реала».

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Сантьяго Солари Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид отставка назначение тренера Ла Лига Хаби Алонсо Байер Флорентино Перес
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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