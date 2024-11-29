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  4. Перес принял радикальное решение по трансферам Реала. Фанаты шокированы
Испания
29 ноября 2024, 14:55 |
1082
0

Перес принял радикальное решение по трансферам Реала. Фанаты шокированы

Президент сливочных решил, что клуб не подпишет никого зимой

29 ноября 2024, 14:55 |
1082
0
Перес принял радикальное решение по трансферам Реала. Фанаты шокированы
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес принял решение, что королевский клуб не будет подписывать новых футболистов в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источников, руководство «сливочных» верит, что восстановления травмированных игроков будет достаточно, чтобы удачно выступить во второй половине сезона.

Отмечается, что болельщики шокированы таким решением президента «галактикос».

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 13 матчах. В Лиге чемпионов клуб вообще идет 24-м, потеряв 6 зачетных баллов в 5 поединках.

Ранее сообщалось, что «Реал» зимой может подписать Трента Александер-Арнольда.

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Флорентино Перес Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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