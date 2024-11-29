От Кубалы до Месси: символическая сборная Барселоны всех времен
29 ноября «Барселона» отмечает 125 лет со дня основания
В честь 125-го дня рождения «Барсы», которое отмечают 29 ноября, блогер Sport.ua Алексей Рыжков вспоминает игроков, которые являются без преувеличения олицетворением «блаугранас».
…Пять лет назад. Барселона. Иду с семьей по туристическим тропам столицы Каталонии и везде по городу вижу признаки вопиющей футбольности этого мегаполиса. Вот бульвар Рамбла. Продавцы сувенирной продукции признаются, что лучше всего у них покупают футболки «Барсы» понятно с чьей фамилией, а дальше идут сине-гранатовые шарфы с названием «больше чем клуба», магниты на футбольную тематику и др. Впрочем – вот диковинка – вижу на знаменитом бульваре Барселоны и фирменный магазин… мадридского «Реала». Общаюсь с его продавцами, надеясь у тех, кого я считал коренными барселонцами, уловить хоть намек на симпатию к «Барсе». Но нет, оказывается, что большинство сотрудников фан-шопа приехало в Барселону из-за пределов Каталонии и действительно искренне болеет за «Реал». В то же время торговец футбольной утварью возле «Ноу Камп» в ответ на вопрос относительно отношения к наличию фан-шопа «Реала» в центре каталонской столицы сказал: «Наша религия не мешает нам не отвергать религию других, каким бы ни было наше отношение к ней». И, честно говоря, другого такого города, где настолько все пропитано футболом и «больше чем клубом» (да даже и его основным конкурентом!), я не припомню, хоть и поездил по командировкам и отпускам немало.
За 125 лет существования цвета «Барсы» защищало немало выдающихся футбольных личностей, поэтому выбрать из них самых достойных для символической сборной «кулес» всех времен – задача не из легких. Впрочем, свой вариант я предложу, однако не отрицаю его субъективности и того, что для такого клуба как «Барса» можно предложить и два-три варианта всевременного состава.
Что ж, приглашаю к дискуссии.
Вратарь: Виктор Вальдес (родился в 1982 г.)
На пост №1 сразу несколько претендентов. Андони Субисаррета блистал в «Барселоне» на рубеже 1980-х – 1990-х гг., Антони Рамальетс был кумиром болельщиков в 1950-е. Сальвадор Садурни отличался голкиперскими подвигами в 1960-е. Да и нынешняя звезда Марк-Андре Тер Штеген отнюдь не последний человек по вратарскому умению. Однако самым мастеровитым, как по мне, является Виктор Вальдес, лучшие годы игровой карьеры которого пришлись на первое – начало второго десятилетия нынешнего столетия. В составе «Барсы» он трижды выигрывал Лигу чемпионов. Особенно мне запомнился финал в сезоне-2008/09, когда «Барсе» противостоял МЮ с Криштиану Роналду, и кипер каталонцев спас свою команду после мощного удара Криша со штрафного чуть ли не на 1-й минуте встречи. Во многом благодаря именно Виктору сине-гранатовые выстояли в начале матча, когда манкунианцы давили что есть сил, а потом были два гола «Барсы», на которые МЮ не нашел чем ответить.
Защитники: Жорди Альба (родился в 1989 г.), Карлес Пуйоль (родился в 1978 г.), Жерар Пике (родился в 1987 г.), Дани Алвес (родился в 1983 г.)
Левый фланг защиты – зона Жорди Альбы. Он пополнил ряды каталонского гранда после украино-польского Euro в 2012 г. (победного, к слову, для пиренейцев), перейдя из «Валенсии», и забронировал за собой место в защите «кулес» на долгие годы. В итоге, вошел в десятку игроков сине-гранатовых, отыгравших больше всех матчей за «больше чем клуб», простите за игру слов. В контексте Жорди Альбы мне вспоминаются его голы в Лиге чемпионов уже в добавленное время в ворота «Селтика» и «Милана». К тому же, он расписался в воротах «россо-нери» после длительного забега со своей половины поля. Откуда и взялась такая прыть в эпилоге напряженного матча! В прошлом году Жорди Альба провел последний матч в футболке «Барсы» и не скрывал эмоций от прощания с клубом своей жизни: «Этот вечер я никогда не забуду!»
Центр защиты – пара Пуйоль – Пике. Первый остановился в нескольких шагах от отметки в 600 матчей за «Барсу», другой эту отметку пересек. Оба жесткие, неуступчивые, с прекрасным пониманием игры. Пике, как по мне, все-таки больше играл в кость, чем Пуйоль: 11 удалений и около полутора сотен предупреждений за время, проведенное в «Барсе», – тому свидетельство. Вместе с тем, у Пуйоля только 3 удаления и чуть более сотни предупреждений. Вероятно, капитанская повязка, которую он надевал в течение десятилетия (!), налагала отпечаток ответственности на игру и поведение на поле этого известного «ванклабмена». Пике, хотя и не может похвастать «ванклабменством» (все же МЮ и «Сарагосу» никуда не денешь из карьерного списка), однако является уроженцем столицы Каталонии и воспитанником футбольной академии «Барселоны», а также внуком бывшего вице-президента клуба Амадора Бернабеу, который в свою очередь утверждал: «Для всей нашей семьи «Барса» – это наш дом!»
Справа в защите – еще один 3-кратный победитель Лиги чемпионов в составе «Барсы» Дани Алвес. Невысокий, цепкий, моторный фланговый игрок и в то же время человек-скандал, который и в тюрьме успел отсидеть (был обвинен в сексуальном насилии), и отличился особой приверженностью к известному своими правыми взглядами бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару. Однако, каким бы Дани Алвес ни был вне футбольного поля, а забивал он как для защитника немало и со вкусом, и вклад в три победы «Барселоны» в Лиге чемпионов в ХХІ в. внес существенный.
Вариантов в защите на самом деле может быть немало. Здесь вам и Роналд Куман с его исключительным умением преобразовывать, казалось бы, малоопасные стандарты в голы, и легендарный левый защитник середины прошлого столетия Жоан Сегарра, и знаменитый либеро 1980-х Хосе Рамон Алесанко (именно он сфолил на Олеге Саленко в четвертьфинале Кубка кубков-1990/91 в Киеве, за что был назначен пенальти, который Олег реализовал, сократив дистанцию в счете до минимума: 2:3), и правый защитник (хотя начинал карьеру как форвард), еще один легендарный капитан «Барсы» Жоаким Рифе, и могучий либеро, 2-кратный обладатель Кубка кубков и 2-кратный игрок года в Испании Мигели по прозвищу Тарзан. Впрочем, делая свой выбор, я учитывал вклад того или иного игрока в общекомандные успехи и, собственно, сами эти успехи. При всем уважении к «Барсе» 1970-х – 1980-х «кулес» образца первого десятилетия XXI ст. все же представляли собой куда большую гармонию индивидуальностей, работавших на высокий общекомандный результат.
Полузащитники: Андрес Иньеста (родился в 1984 г.), Серхио Бускетс (родился в 1988 г.), Хави (родился в 1980 г.)
Выбор на позицию опорника у меня свелся к вопросу: Серхио Бускетс или Хосеп Гвардьола. И все-таки сделал выбор в пользу представителя более молодого поколения. Действующий игрок «Интера Майами» на протяжении более продолжительного времени играл за «Барсу» и завоевал ощутимо большее количество трофеев в этом клубе. На пике его трансферная стоимость составляла 80 миллионов евро. Ну, и особая исключительность – быть капитаном «Барсы» сразу после ухода Месси из «больше чем клуба». Опорником Серхио Бускетс был жестким, о чем свидетельствует суровая статистика: за свою карьеру в «Барсе» он получил 177 предупреждений (два из них стали 2-ми в матчах и соответственно превратились в красноцвет) – больше, чем кто-либо другой в истории сине-гранатовых.
В свою очередь Хави Эрнандес имеет наибольшее количество голевых передач в истории «блаугранас» – 184. Кроме того, легендарный полузащитник является 2-м игроком «Барселоны» по количеству проведенных матчей за «больше чем клуб». Кто-то из газетчиков назвал Хави «вечно третьим», намекая на его три подряд 3-х места в голосованиях France Football на стыке нулевых и 2010-х гг. В Украине, наверное, сказали бы: «Третья сила». Примечательно, что дважды из этих трех раз Хави уступал дуэту Месси – Криштиану Роналду. Можно сравнить, конечно, с 3-м местом в украинском чемпионате после дуэта наших грандов (как говорили: «Первые два места в Украине не разыгрываются») или с 3-м местом в мировом шахматном рейтинге эпохи господства дуэта Каспаров – Карпов.
Андрес Иньеста может похвастать таким достижением: за всю карьеру в «Барсе» он не получил ни одной красной карточки! У других лидеров списка «сенаторов» «блаугранас» такой приятной статистики нет, даже Месси удаляли с поля. Конечно, и Хави, и Иньеста являются центральными полузащитниками. Однако расположу слева Андреса из-за его подчеркнутой двуногости (ведь он хорошо владеет как правой, так и левой ногой), а Хави – справа. Приходилось слышать мнение, что, если бы не было Месси в составе «Барсы», то и Хави с Иньестой не сияли так ярко. И еще более субъективное: мол, перегрелись эти парни в отсветах лучей славы выдающегося аргентинца. Не могу согласиться с подобными подходами. По-моему, оба полузащитника вполне самодостаточные звезды, просто совпадение звездных траекторий нескольких незаурядных футболистов еще ярче засветило звезду самой «Барсы» в то время. И тот ансамбль издавал такое игровое милозвучие, которое радовало самых придирчивых футбольных меломанов.
Альтернатива паре Хави – Иньеста особо не просматривается, хотя можно вспомнить и других выдающихся полузащитников сине-гранатовых разных исторических периодов: неутомимого труженика из 1990-х Гильермо Амора, ориентированного на атаку Хуана Мануэля Асенси из 1970-х или еще до недавнего времени игрока «бальше чем клуба» Серхи Роберто, однако конкуренцию упомянутым мастерам они, по-моему, не составят. Ривалду? Он, конечно, не обделен ни мастерством, ни харизмой, ни даже «Золотым мячом», однако для командных побед «Барселоны» сделал меньше, чем Хави и Иньеста. Роналдинью? Уж очень мало времени провел в «Барселоне» для того, чтобы быть удостоенным места в сборной всех времен.
Нападающие: Христо Стоичков (родился в 1966 г.), Лионель Месси (родился в 1987 г.), Ладислав Кубала (1927–2002)
Как можно не привлечь в ряды барселонской символической сборной человека, который всерьез говорит: «Я буду всегда ненавидеть «Реал»!» А Христо Стоичков как раз и является автором этой фразы. Форвард «Барсы» начала 1990-х – эпохи, когда «Барселона» выиграла четыре национальных чемпионата подряд, словно вытягивая себя за волосы к чемпионству из самых непроходимых трясин. В то время «Барса» завоевала Кубок чемпионов с Христо в составе, а уже ближе к концу того бурного десятилетия, во второе пришествие Христо, и Кубок кубков. Ну, и «Золотым мячом» Стоичкова наградили в 1994 г. как игрока «Барселоны» (хотя и успешное выступление болгарской сборной на мундиале стало тому неплохим подспорьем). Вспоминаю виденную мною вживую игру легендарного болгарина, когда в уже упоминавшемся четвертьфинале Кубка кубков сезона-1990/91 именно Христо, оказавшись на приволье свободной зоны (защита киевлян действовала в том эпизоде как-то очень уж по-детски), припустил что есть сил к воротам, заработал (хотя и падал достаточно картинно, но кипер киевлян Александр Жидков, безусловно, фолил) и реализовал, вероятно, решающий пенальти. И «блаугранас» победили в морозном мартовском Киеве со счетом 3:2.
Лионель Месси является рекордсменом «кулес» и по количеству проведенных матчей, и по количеству забитых голов. Вероятно, к его рекордам еще долго никто не сможет подобраться. Уважаемый бомбардир то и дело оставлял в дураках защитников команд-соперниц, и многие голевые шедевры в исполнении Лео можно пересматривать до бесконечности. То он молниеносно убегает от оппонентов в центре поля и находит щель в защите, то метко и неотразимо бьет издалека, то демонстрирует сноровку в игре на добивании, то, не обладая высоким ростом, головой направляет мяч в ворота противников. Словом, мастерство 8-кратного обладателя «Золотого мяча» воистину многогранно!
По среднематчевой результативности 2-кратный обладатель Кубка ярмарок в составе «блаугранас» Ладислав Кубала уступает разве что Месси и Мариано Мартину из романтических беззащитных футбольных 1940-х. Этот чехословацко-венгерско-испанский (поиграл за сборные трех стран!) нападающий тяготел к правому флангу, обладал исключительным голевым чутьем и видением поля, техникой жонглера (именно так писали испанские медиа) и незаурядной физической выносливостью, умело играл на добивании и мастерски исполнял стандарты. И, пожалуй, самое главное: проявлял свои черты лидера коллектива на футбольном поле.
Вариантов партнеров Месси в нападении действительно немало. Это может быть и Ромариу, и Луис Суарес, и Сэмюэль Это'О, и Патрик Клюйверт, и Ханс Кранкль, доставлявший в конце 1970-х хлопоты защитникам «Шахтера». Йохан Кройф? Все-таки большего он добился в других футболках, а с «Барсой» снискал славу больше как тренер. Диего Армандо Марадона? Травмы и какое-то несоответствие великого аргентинца мелодике каталонского клуба помешали ему проявить себя в футболке «Барселоны», поэтому Марадона куда больше ассоциируется с «Наполи». Роналду-Зубастик? В составе «блаугранас» надолго не задержался. Интересным игроком был Сесар Родригес Альварес, с середины прошлого века и до эпохи Месси удерживавший звание лучшего бомбардира в истории «больше чем клуба». А в 1940-е в футболке «Барселоны» блистал коренной барселонец Хосеп Эсеола. Словом, выбор – на зависть многим!
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Нынешняя «Барселона» лидирует в национальном чемпионате, не плетется в хвосте и в Лиге чемпионов и имеет достойные кандидатуры, которые со временем могут претендовать на место в сборной «больше чем клуба» всех времен. Эпоха Месси прошла, а с ней и время ярких побед? Недруги «Барсы» готовы отстаивать такую точку зрения, однако не ложна ли она? Все возможности доказать обратное современная «Барселона» имеет. Удачи, «блаугранас»!
Алексей РЫЖКОВ
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