Трое на хвосте. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть

В мид-уик состоялись очередные матчи еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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Украина за неделю очков не набрала. В 5-м туре Лиги чемпионов донецкий Шахтер, ведя в счете в два мяча, пропустил трижды в конце игры и проиграл нидерландскому ПСВ (0:3).

Динамо в 5-м туре Лиги Европы уступило чешской команде Виктории Пльзень (1:2), и это 5-е подряд поражение киевской команды в еврокубковом турнире.

В рейтинге 2025 Украина остается на 21-й позиции (23.400), однако на пятки наступают уже три ассоциации.

У Швеции (22.500) три клуба набрали за неделю 0.500 и имеют суммарно 6.750 за евроосень (12-е место в сезоне). Эльфсборг, Мальме (ЛЕ) и Юргорден (ЛК) стабильно набирают очки.

Венгрия также имеет 22.500 балла. В игре остается только Ференцварош в Лиге Европы (9 очков после 5 матчей).

Кипр также находится недалеко (22.475) с тремя командами в турнирах (Омония, Пафос и АПОЭЛ в Лиге конференций).

В 6-м туре Лиги чемпионов Шахтер проведет в Гельзенкирхене условно домашний матч против Баварии (10 декабря), а Динамо в Лиге Европы будет играть на выезде против испанского клуба Реал Сосьедад (12 декабря). Всего в ЛЧ и ЛЕ будет 8 туров (два последних – в январе).

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

Клубный рейтинг УЕФА 2025