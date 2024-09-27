Довбик забил за Рому, Португалия вылетела из ЧМ, Йовичевич нашел работу
Главные новости за 26 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 26 сентября.
1A. Очередной гол Довбика. Рома упустила победу над Атлетиком в Лиге Европы
Римляне в 1-м туре сыграли вничью с испанской командой со счетом 1:1
1B. ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
Артем поразил ворота испанского коллектива на 32-й минуте в матче 1-го тура
2. Итоги дня Лиги Европы. Турнирная таблица после первого тура. Кто лидирует?
26 сентября состоялись 9 поединков и завершился 1-й тур Лиги Европы
3. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера после Саудовской Аравии вернулся в Европу
Игор Йовичевич будет работать в Лудогорце в Болгарии
4. Остались без ЛЧ. Ворскла вновь уступила Селтику
Полтавская команда не сумела забить соперникам в обоих матчах
5. Экс-вундеркинд Барселоны и Арсенала завершил карьеру в 34 года
Фран Мерида решил попрощаться с футболом
6. Сенсационный вылет Португалии. ЧМ по футзалу: кто вышел в 1/4 финала?
Определены четвертьфинальные пары: Украина – Венесуэла, Бразилия – Марокко
7. Украинка в США за 3.5 часа едва не одолела 133-ю ракетку во 2-й игре сезона
Анастасия Лопата уступила Ребекке Марино в 1/8 финала ITF W75 в Темплтоне
8. Неудачный ответный матч. Днепр проиграл Констанце в Кубке Европы ФИБА
В ответной игре победила румынская команда с разницей в 13 очков
9. Ман Сити будет защищать титул без ключевого игрока. Насколько все сложно?
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