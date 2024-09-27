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Другие новости
27 сентября 2024, 10:23 | Обновлено 27 сентября 2024, 10:30
309
0

Довбик забил за Рому, Португалия вылетела из ЧМ, Йовичевич нашел работу

Главные новости за 26 сентября на Sport.ua

27 сентября 2024, 10:23 | Обновлено 27 сентября 2024, 10:30
309
0
Довбик забил за Рому, Португалия вылетела из ЧМ, Йовичевич нашел работу
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 26 сентября.

1A. Очередной гол Довбика. Рома упустила победу над Атлетиком в Лиге Европы
Римляне в 1-м туре сыграли вничью с испанской командой со счетом 1:1

1B. ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
Артем поразил ворота испанского коллектива на 32-й минуте в матче 1-го тура

2. Итоги дня Лиги Европы. Турнирная таблица после первого тура. Кто лидирует?
26 сентября состоялись 9 поединков и завершился 1-й тур Лиги Европы

3. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера после Саудовской Аравии вернулся в Европу
Игор Йовичевич будет работать в Лудогорце в Болгарии

4. Остались без ЛЧ. Ворскла вновь уступила Селтику
Полтавская команда не сумела забить соперникам в обоих матчах

5. Экс-вундеркинд Барселоны и Арсенала завершил карьеру в 34 года
Фран Мерида решил попрощаться с футболом

6. Сенсационный вылет Португалии. ЧМ по футзалу: кто вышел в 1/4 финала?
Определены четвертьфинальные пары: Украина – Венесуэла, Бразилия – Марокко

7. Украинка в США за 3.5 часа едва не одолела 133-ю ракетку во 2-й игре сезона
Анастасия Лопата уступила Ребекке Марино в 1/8 финала ITF W75 в Темплтоне

8. Неудачный ответный матч. Днепр проиграл Констанце в Кубке Европы ФИБА
В ответной игре победила румынская команда с разницей в 13 очков

9. Ман Сити будет защищать титул без ключевого игрока. Насколько все сложно?
Оцениваем перспективы «горожан» без Родри

10. Вы видите проблемы, я же не вижу возможности
Разочарование беззубостью динамовской атаки в стартовом матче ЛЕ

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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