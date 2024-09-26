Сити будет защищать титул без ключевого игрока. Насколько все сложно?

В матче между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» было все: ранние и поздние голы, неоднозначные судейские решения, эмоции, напряженность и драма. «Горожане» вырвали у «канониров» важный турнирный балл, который может сыграть большую роль в борьбе за чемпионство. Но в то же время действующие чемпионы Англии потеряли ключевого игрока. Родри получил травму связок колена, из-за которой пропустит большую часть сезона, если не всю кампанию.

Пеп Гвардиола сохраняет спокойствие, по крайней мере публично. Главный тренер «Манчестер Сити» считает, что Родри вернется на поле раньше, чем многие думают. Но может специалист лишь выдает желаемое за действительное. Или говорит то, что хотят услышать болельщики. Как бы там ни было, «горожане» будут защищать титул без того игрока, который сыграл очень важную роль в его завоевании. Наверняка у Гвардиолы есть план Б. Травмы случаются, и тренер должен быть к этому готов. Но в то же время сложно переоценить роль испанского хавбека для «горожан».

Родри выступает в составе «Манчестер Сити» с 2019 года. С тех пор он сыграл 195 матчей за «горожан» в Премьер-лиге, а пропустил всего 21 игру. За это время он принял участие в 260 поединках своей команды во всех турнирах – это самый высокий показатель среди всех игроков из АПЛ. Кроме того, он чаще всех полевых игроков выходил в старте – 238 раз. Стоит также учитывать то, что 28-летний хавбек является важным футболистом и в сборной Испании. За тот же период он сыграл около 50-ти матчей за национальную команду – тоже солидный показатель.

Примечательно, что именно в сборной Родри получил первую травму, за которой уже в новом сезоне АПЛ последовала следующая, более серьезная. Испанец повредил подколенное сухожилие в финальном матче чемпионата Европы против сборной Англии, из-за чего пропустил начало клубного сезона. Гвардиола берег своего подопечного. Испанец впервые вышел на поле лишь в 3-м туре Премьер-лиги, сыграв 45 минут в матче против «Брентфорда». После этого он провел полный поединок против «Интера» в Лиге чемпионов, а потом случился матч с «Арсеналом». Ключевой опорник «Сити» продержался против «канониров» лишь 21 минуту, после чего выбыл на длительный период.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола и Родри

Гвардиола неоднократно заявлял, насколько Родри важный игрок для его команды. Это подтверждается цифрами. В прошлом сезоне испанец выходил на поле 50 раз в стартовом составе – это самый высокий показатель среди всех игроков «Манчестер Сити». Он также провел на поле наибольшее количество минут. После столь насыщенного клубного сезона футболист отправился на чемпионат Европы, где выходил в старте в шести из семи матчей. Примечательно то, что «горожане» проиграли все три матча прошлого сезона Премьер-лиги, в которых не участвовал Родри. Это подчеркивает то, насколько испанец важен для команды.

Показатель побед у «Манчестер Сити» с Родри на поле составляет 74,1%. Без него – 61,9%. При этом показатель поражений с испанцем – всего 10,9%, а без него – 33,3%. Конечно, «горожане» в принципе играют чаще с Родри, чем без него, поэтому и показатели успеха выше, но это все равно важные цифры. В прошлом сезоне испанец был единственным игроком «Манчестер Сити», который отдавал более сотни точных передач в среднем за матч. И это очень важный момент, поскольку Родри не только выполняет оборонительные функции, но и контролирует игру команды в целом.

«Горожане» на самом деле многое теряют после травмы испанца. В первую очередь – качественного опорника. Родри очень хорошо понимает игру. Он видит передачу еще до того, как соперник ее отдает. Хавбек много работает над собой, смотрит матчи, анализирует. Это помогает ему становиться еще лучше. Потеря такого профессионала – уже проблема, а в случае с Родри – очень большая проблема. Он успевает везде – и страховать защитников, и разгонять атаки. В прошлом сезоне испанец забил 9 голов и отдал 14 ассистов во всех турнирах, что является его лучшим показателем результативности за всю карьеру.

Родри может одинаково хорошо разгонять свои атаки и останавливать чужие. Он правильно использует свои габариты, оттесняя соперников от мяча, и создавая дополнительную угрозу или подстраховку (в зависимости от ситуации) на втором этаже. Так что да, потеря Родри будет ощутимой. Но станет ли она той причиной, которая перечеркнет весь сезон для «Манчестер Сити»? Не факт. «Горожане» уже бывали в сложных ситуациях. Они дважды теряли Кевина Де Брюйне – тоже важного игрока – и побеждали. Они выигрывали трофеи без чистого форварда, чего пока не может сделать «Арсенал». Гвардиола любит вызовы, и до сих пор вполне успешно с ними справлялся.

Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган, возможно, станет заменой Родри в центре поля

Заменить Родри будет сложно, но варианты есть. Например, Илкай Гюндоган, который очень вовремя вернулся на «Этихад». У немца есть опыт выступлений на позиции опорного полузащитника, в том числе и в составе «Манчестер Сити». Есть еще Матеус Нуньес и Матео Ковачич. Оба уступают испанцу практически по всем показателям, хотя хорват получает все больше доверия от Гвардиолы. Есть еще Рико Льюис, которого можно задействовать в центре поля, и Джон Стоунз. У последнего есть опыт выступлений на позиции опорника.

Варианты у Гвардиолы есть. Ближе всех к Родри по пониманию игры будет, наверное, Гюндоган. Но Илкаю уже 33 года, что может повлиять на его скорость. Даже Ковачич, который на 3 года моложе, нередко пускает соперников себе за спину. Но, в принципе, рабочие варианты у Гвардиолы есть, хотя с одним уточнением. Кто бы не переместился в опорную зону вместо Родри, ему понадобится поддержка, а испанец сам был поддержкой и для обороны, и для атаки. Однако «Манчестер Сити» – команда, которая может справляться с трудностями.

Сергей ЗАВАЛКО