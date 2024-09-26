ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера после Саудовской Аравии вернулся в Европу

Болгарский клуб Лудогорец объявил о подписании контракта с хорватским наставником Игорем Йовичевичем. О сроке договора информации нет.

Последним местом работы Йовичевича был клуб Аль-Раед из Саудовской Аравии, который наставник возглавил после периода в Украине, где специалист успешно тренировал Днепр-1 и Шахтер.

Лудогорец сейчас лидирует в чемпионате Болгарии, однако Лигу Европы команда начала с поражения от Славии Прага.