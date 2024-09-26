Другие новости26 сентября 2024, 19:45 | Обновлено 26 сентября 2024, 19:52
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера после Саудовской Аравии вернулся в Европу
Йовичевич будет работать в Болгарии
26 сентября 2024, 19:45 | Обновлено 26 сентября 2024, 19:52
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Болгарский клуб Лудогорец объявил о подписании контракта с хорватским наставником Игорем Йовичевичем. О сроке договора информации нет.
Последним местом работы Йовичевича был клуб Аль-Раед из Саудовской Аравии, который наставник возглавил после периода в Украине, где специалист успешно тренировал Днепр-1 и Шахтер.
Лудогорец сейчас лидирует в чемпионате Болгарии, однако Лигу Европы команда начала с поражения от Славии Прага.
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Комментарии 2
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Это хорошая новость. В случае чего, Шахтёр вполне может выкупить контракт Йови у Лудогорца, если понадобится уже проверенный тренер.
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