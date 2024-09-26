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26 сентября 2024, 19:45 | Обновлено 26 сентября 2024, 19:52
1779
2

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера после Саудовской Аравии вернулся в Европу

Йовичевич будет работать в Болгарии

26 сентября 2024, 19:45 | Обновлено 26 сентября 2024, 19:52
1779
2
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера после Саудовской Аравии вернулся в Европу
ФК Лудогорец. Игор Йовичевич

Болгарский клуб Лудогорец объявил о подписании контракта с хорватским наставником Игорем Йовичевичем. О сроке договора информации нет.

Последним местом работы Йовичевича был клуб Аль-Раед из Саудовской Аравии, который наставник возглавил после периода в Украине, где специалист успешно тренировал Днепр-1 и Шахтер.

Лудогорец сейчас лидирует в чемпионате Болгарии, однако Лигу Европы команда начала с поражения от Славии Прага.

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Лудогорец Игор Йовичевич чемпионат Болгарии по футболу назначение тренера
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Фанькин кот
Это хорошая новость. В случае чего, Шахтёр вполне может выкупить контракт Йови у Лудогорца, если понадобится уже проверенный тренер.
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