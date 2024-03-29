В матче 22-го тура украинской Премьер-Лиги футболисты «Миная» на своем поле будут принимать «Александрию». Перед началом поединка гости расположились на 11 месте в турнирной таблице, имея после 20 матчей 23 очка. Что же касается закарпатского клуба, то его положение уже не такое безнадежное, как было после зимнего перерыва. Теперь подопечных Желько Любеновича отделяет от спасительного 14 места всего три очка.

Минай

Вот чего не ожидали от «Миная» нынешней весной многие любители футбола, так это успешного старта во второй половине сезона. Честно говоря, турнирная ситуация у команды была просто удручающей, но с приходом нового наставника дела явно изменились в положительную сторону.

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Если до перерыва у «Миная» в графе победы стоял унылый ноль, то на данный момент уже дважды его игроки праздновали успех. Сперва они обыграли одного из прямых конкурентов в борьбе за выживание харьковский «Металлист 1925» 2:0, а затем на прошлой неделе в период международной паузы в перенесенном матче 17-го тура нанесли поражение черкасскому «ЛНЗ» 2:1. Кроме того, можно еще вспомнить, что закарпатские футболисты сыграли вничью на выезде с «Днепром-1» 1:1 и только в матчах с «Зарей» и «Шахтером» не удалось набрать очки.

Учитывая то, что «Минаю» предстоит еще провести 10 матчей, ситуация уже не выглядит критической и все теперь зависит только от самих игроков. Во всяком случае, победа в предстоящем поединке уже может поднять команду с последнего места, на котором она прочно обосновалась аж после 6-го тура нынешнего чемпионата.

Александрия

Для наставника «Александрии» Руслана Ротаня наступил сложный период, когда уже надо думать не только о делах клуба, а и об олимпийской сборной страны, которая летом нынешнего года сыграет в Париже. Поэтому во время международной паузы он больше внимания уделил именно сборной и вместе с ней летал в Японию. Особых позитивных эмоций Ротань там не получил, так как команда проиграла хозяевам 0:2. Более того, после игры наставник обратился к руководителям клубов Премьер-Лиги, чтобы они уже сейчас определились с тем, отпустят ли они своих футболистов на Олимпийские игры.

Понятно, что в отсутствие главного тренера «Александрии» подготовкой к предстоящему матчу занимались его помощники. И именно они руководили действиями игроков в контрольном матче с «Кривбассом», который состоялся неделю назад. Александрийцы тогда проиграли с крупным счетом 2:5 (оба гола у них забил Андрей Кулаков). Так что каким получился этот учебно-тренировочный сбор в отсутствие Руслана Ротаня пока сказать трудно.

Добавим, что вместе с наставником в расположение олимпийской сборной были вызваны пять футболистов «Александрии» - Александр Мартынюк, Артем Кулаковский, Кирилл Сигеев, Денис Шостак и Артем Шулянский, а бразильский легионер Джевани пока восстанавливается после травмы.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге соперники провели 7 матчей. У «Александрии» 3 победы, дважды выигрывал «Минай» и еще два раза команды играли вничью. Вот и в поединке первого круга на александрийском стадионе «Ника» победителя так и не было выявлено. Ничья 1:1. У хозяев поля с пенальти забил Кулаковский, а у гостей отличился Гуничев.

Ориентировочные составы:

«Минай»: Кемкин, Чуев, Прокопчук, Скиба, Кисель, Петько, Кораблин, Витенчук, Вакула, Ременяк, Устименко

«Александрия»: Шевченко, Копина, Логинов, Кампос, Мартынюк, Сигеев, Ковалец, Калитвинцев, Шостак, Кулаков, Шулянский

Прогноз на противостояние:

«Минай» сейчас на подъеме, плюс у него гораздо большая мотивация выбраться из опасной зоны, а «Александрия» не могла тренироваться всем составом по названным выше причинам. Поэтому предположим, что будет ничья 1:1.

31 марта, воскресенье