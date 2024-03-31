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Чемпионат Украины
Минай
31.03.2024 13:00 – FT 2 : 2
Александрия
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Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 14:59 | Обновлено 31 марта 2024, 15:58
1868
4

Камбэк, незабитый пенальти и удаление. Минай и Александрия сыграли вничью

Закарпатский клуб продолжает набирать очки

31 марта 2024, 14:59 | Обновлено 31 марта 2024, 15:58
1868
4
Камбэк, незабитый пенальти и удаление. Минай и Александрия сыграли вничью
УПЛ

В воскресенье, 31 марта, «Минай» и «Александрия» встретились в матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги. До начала тура «Минай» занимал 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 13 очков. «Александрия» шла на 11 позиции, набрав 23 очка.

После победы над ЛНЗ главный тренер Миная Желько Любенович в стартовом составе своих подопечных сделал лишь одну ротацию: вместо Ременяка на поле вышел Корнийчук. В составе «Александрии» Руслан Ротань после победы над «Ворсклой» сделал больше перестановок: вместо Сигеева, Смирного, Мартынюка задействовал Калюжного, Скорко и Михайленко.

Команды активно начали поединок, и уже в дебюте мяч оказался в воротах хозяев поля. После серии ошибок игроков «Миная» завершающий удар нанес Кулаков, но арбитр зафиксировал положение вне игры у нападающего «Александрии». Впоследствии минайцы заработали перспективный штрафной удар, но Вакула пробил чуть выше ворот. Гости ответили контратакой, завершившейся ударом Михайленко в рамку ворот, но Кемкин был на месте.

В середине тайма опытный Калитвинцев мог дальним ударом открыть счет, но Кемкин в падении устранил опасность. Гости чаще завершали свои атаки дальними ударами, но им не хватало точности, в том числе и в исполнении Копины. Во второй раз выше перекладины пробил со штрафного Вакула. Мог отличиться и Калюжный, но с близкого расстояния пробил головой мимо дальней штанги.

УПЛ

В начале второго тайма «Александрия» сумела открыть счет. Шулянский совершил рейд по левому краю и сделал передачу мимо вратаря на Кулакова, который пробил в пустые ворота. Не успели игроки «Миная» оправиться от такого развития событий, как пропустили второй гол. Калитвинцев дальним ударом точно пробил в притирку со штангой. Он, как и Кулаков, забил свой первый гол в текущем чемпионате.

Минайцы сумели быстро сократить отрыв. Вакула со штрафного навесил в штрафную, а Устименко успел подправить мяч в ворота. События на поле разворачивались с калейдоскопической быстротой. «Александрия» имела возможность забить еще один гол. После удара Ковальца мяч попал в руку Прокопчуку, арбитр назначил пенальти. Ковалец впервые в УПЛ пробивал с «точки» (в 190-й игре) и не попал в ворота. Для Кемкина это вторая победа в четырех пенальтийских дуэлях.

Хозяева поля сумели сравнять счет. После навесной передачи Чуева точно пробил головой Гуничев. Через три минуты снова был опасный момент, когда после дальнего удара Ковальца мяч попал в штангу и отскочил в поле. А потом гости после удаления Ковальца остались в меньшинстве. Для Кирилла это была уже третья красная карточка в УПЛ, в том числе первая в «Александрии».

ФК «Александрия»

Хозяева поля, имея численное большинство, пытались вырвать победу. У Гуничева была возможность оформить дубль, но Шевченко парировал удар соперника. Арбитр Кривушкин компенсировал 6 минут, однако больше голов зрители не дождались. В итоге «Минай» и дальше в УПЛ дома не проигрывает «Александрии» – по две победы и ничьи. Минайцы в 30-й раз сыграли вничью в чемпионатах и продолжают находиться на дне турнирной таблицы. Но семь очков, которые команда набрала во второй половине чемпионата, дают надежду на спасение.

Украинская Премьер-лига. 22 тур.

«Минай» – «Александрия» – 2:2

Голы: Устименко (63), Гуничев (75) – Кулаков (50), Калитвинцев (58).

На 69-й минуте Ковалец не реализовал пенальти (удар мимо ворот).

Предупреждения: Витенчук (30), Вакула (42), Петько (49), Ременяк (90+3), Гуничев (90+5)– Логинов (12), Кампос (19), Кулаков (45+2), Ковалец (71).

Удаление: Ковалец (79, второе предупреждение).

«Минай»: Кемкин, Кисиль (Ременяк, 80), Корнийчук, Скиба, Прокопчук (Немчанинов, 90+1), Чуев (Поддубный, 80), Витенчук (Семотюк, 64), Петько, Кораблин, Вакула (Гуничев, 64), Устименко.

«Александрия»: Шевченко, Логинов, Скорко, Кампос (Билошевский, 46), Копына (Мартынюк, 60), Калюжный, Калитвинцев, Кулаков (Погорелый, 82), Шулянский (Беляев, 60), Михайленко (Шостак, 82), Ковалец.

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: «Минай-Арена» (село Минай Закарпатской области).

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Наши оценки:

Замены «Минай»: Семотюк - 5.5, Гуничев - 6.5, Ременяк, Немчанинов, Поддубный — все б/о.

Замены «Александрия»: Белошевский - 5.0, Беляев - 5.5, Мартынюк - 5.5, Погорелый, Шостак — оба б/о.

МИНАЙ - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Max-Morlock
Вот это заруба во втором тайме!  
 Как будто Минай сити - Арсеналия.)))
В УПЛ больше нечего смотреть.  
Переходим на Ливерпуль.
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+3
Burevestnik
у Минаї кажуть шо ніби із АПЛ  хтось придивляється до них, 
чи то скаути спостерігали, чи то якісь гравці...                                            
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+2
ZANREGENT1993
Трепещи,Полесье!
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+2
Віктор Коробка
Желько, браво!
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+2
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