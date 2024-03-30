Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай – Александрия. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Минай
31.03.2024 13:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 марта 2024, 23:18 | Обновлено 30 марта 2024, 23:19
30
0

Минай – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Украины по футболу

30 марта 2024, 23:18 | Обновлено 30 марта 2024, 23:19
30
0
Минай – Александрия. Текстовая трансляция матча
ФК «Минай»

В воскресенье, 31 марта, «Минай» и «Александрия» встретятся в матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок состоится на стадионе «Минай-Арена» (село Минай Закарпатской области). Начало матча назначено на 13.00.

До начала 22-го тура «Минай» занимал 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 13 очков. «Александрия» шла на 11 строчке, набрав 23 очка. Обе команды сыграли по 20 матчей.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Минай» начал вторую часть сезона под руководством нового тренера. Команда Желько Любеновича в четырех матчах одержала две победы. До перерыва у закарпатского клуба в графе победы стоял ноль. «Александрия» весной также выиграла дважды и отличилась скандальным матчем против «Шахтера».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Александрия», за которой можно бует следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ВИДЕО. Судья после просмотра повтора удалил игрока Вереса
Ворскла – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Кривбасс – 0:2. Команда Вернидуба не отстает от Шахтера. Видеообзор
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Минай Минай - Александрия текстовая трансляция
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона предложила суперталанту новый контракт с клаусулой 1 млрд
Футбол | 30 марта 2024, 00:05 4
Барселона предложила суперталанту новый контракт с клаусулой 1 млрд
Барселона предложила суперталанту новый контракт с клаусулой 1 млрд

Хотят продлить контракт Кубарси еще до конца сезона

Не отпустили Шахтер. Кривбас переиграл Верес в Ровно
Футбол | 30 марта 2024, 20:00 12
Не отпустили Шахтер. Кривбас переиграл Верес в Ровно
Не отпустили Шахтер. Кривбас переиграл Верес в Ровно

Криворожская команда в большинстве дожала соперника

Дер-Класикер за шмелями. Боруссия Д победила Баварию на Альянц Арене
Футбол | 30.03.2024, 21:42
Дер-Класикер за шмелями. Боруссия Д победила Баварию на Альянц Арене
Дер-Класикер за шмелями. Боруссия Д победила Баварию на Альянц Арене
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
Футбол | 30.03.2024, 16:05
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
Футбол | 30.03.2024, 19:51
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
28.03.2024, 17:15
Футбол
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
29.03.2024, 05:29
Футбол
Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков
Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков
29.03.2024, 12:22 13
Футбол
Куртуа, который не сыграет в Германии, поздравил Лунина с выходом на Евро
Куртуа, который не сыграет в Германии, поздравил Лунина с выходом на Евро
29.03.2024, 05:47 1
Футбол
Сенсационный вылет Алькараса. Определены полуфиналисты Мастерса в Майами
Сенсационный вылет Алькараса. Определены полуфиналисты Мастерса в Майами
29.03.2024, 02:59 2
Теннис
«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
29.03.2024, 04:39 6
Теннис
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
29.03.2024, 21:10 1
Футбол
Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
30.03.2024, 05:50 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем