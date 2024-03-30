Минай – Александрия. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Украины по футболу
В воскресенье, 31 марта, «Минай» и «Александрия» встретятся в матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок состоится на стадионе «Минай-Арена» (село Минай Закарпатской области). Начало матча назначено на 13.00.
До начала 22-го тура «Минай» занимал 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 13 очков. «Александрия» шла на 11 строчке, набрав 23 очка. Обе команды сыграли по 20 матчей.
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«Минай» начал вторую часть сезона под руководством нового тренера. Команда Желько Любеновича в четырех матчах одержала две победы. До перерыва у закарпатского клуба в графе победы стоял ноль. «Александрия» весной также выиграла дважды и отличилась скандальным матчем против «Шахтера».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Александрия», за которой можно бует следить в украинской версии сайта.
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