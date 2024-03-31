Сегодня «Минай» в матче 22-го тура УПЛ дома сыграл вничью 2:2 с «Александрией», отыгравшись со счета 0:2.

Украинская Премьер-лига. 22 тур

«Минай» – «Александрия» – 2:2

Голы: Устименко (63), Гуничев (75) – Кулаков (50), Калитвинцев (58).

На 69-й минуте Ковалец не реализовал пенальти (удар мимо ворот).

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: