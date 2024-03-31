31.03.2024 13:00 – FT 2 : 2
Украина. Премьер лига31 марта 2024, 16:40 |
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Минай – Александрия – 2:2. Камбэк хозяев. Видео голов и обзор матча
Смотрите обзор матча 22-го тура УПЛ
31 марта 2024, 16:40 |
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Сегодня «Минай» в матче 22-го тура УПЛ дома сыграл вничью 2:2 с «Александрией», отыгравшись со счета 0:2.
Украинская Премьер-лига. 22 тур
«Минай» – «Александрия» – 2:2
Голы: Устименко (63), Гуничев (75) – Кулаков (50), Калитвинцев (58).
На 69-й минуте Ковалец не реализовал пенальти (удар мимо ворот).
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
79’
Кирилл Ковалец (Александрия) получает красную карточку.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Гуничев (Минай).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Скиба (Минай).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Калитвинцев (Александрия).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Кулаков (Александрия).
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