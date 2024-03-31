Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай – Александрия – 2:2. Камбэк хозяев. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Украины
Минай
31.03.2024 13:00 – FT 2 : 2
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 16:40 |
403
0

Минай – Александрия – 2:2. Камбэк хозяев. Видео голов и обзор матча

Смотрите обзор матча 22-го тура УПЛ

31 марта 2024, 16:40 |
403
0
Минай – Александрия – 2:2. Камбэк хозяев. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня «Минай» в матче 22-го тура УПЛ дома сыграл вничью 2:2 с «Александрией», отыгравшись со счета 0:2.

Украинская Премьер-лига. 22 тур

«Минай» – «Александрия» – 2:2
Голы: Устименко (63), Гуничев (75) – Кулаков (50), Калитвинцев (58).

На 69-й минуте Ковалец не реализовал пенальти (удар мимо ворот).

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

79’
Кирилл Ковалец (Александрия) получает красную карточку.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Гуничев (Минай).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Скиба (Минай).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Калитвинцев (Александрия).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Кулаков (Александрия).
По теме:
Жирона – Бетис. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Второй тайм в матче Заря – Металлист 1925 отложен
Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура УПЛ Колос – Днепр-1
Минай Александрия Минай - Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
Бокс | 30 марта 2024, 21:25 9
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит

Игорь может удивить

У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
Футбол | 30 марта 2024, 19:51 2
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли

Украинский вингер «Челси» провел на поле полный матч

Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
Футбол | 31.03.2024, 09:58
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
Манчестер Сити – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 31.03.2024, 15:01
Манчестер Сити – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ворскла – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 31.03.2024, 13:30
Ворскла – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ворскла – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Даниэль Коллинс в 30 лет выиграла крупнейший титул в карьере
Даниэль Коллинс в 30 лет выиграла крупнейший титул в карьере
30.03.2024, 23:10 19
Теннис
Барселона предложила суперталанту новый контракт с клаусулой 1 млрд
Барселона предложила суперталанту новый контракт с клаусулой 1 млрд
30.03.2024, 00:05 4
Футбол
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
29.03.2024, 21:10 1
Футбол
Украинский Халк по очкам проиграл в Софии ветерану Кубрату Пулеву
Украинский Халк по очкам проиграл в Софии ветерану Кубрату Пулеву
31.03.2024, 00:17 8
Бокс
Почеттино высказался о поединке АПЛ, в котором Мудрик отыграл полный матч
Почеттино высказался о поединке АПЛ, в котором Мудрик отыграл полный матч
30.03.2024, 20:03 2
Футбол
Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
30.03.2024, 23:17 6
Футбол
Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC
Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC
31.03.2024, 01:55 7
Бокс
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
31.03.2024, 06:50 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем