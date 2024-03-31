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Чемпионат Украины
Минай
31.03.2024 13:00 – FT 2 : 2
Александрия
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Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 16:45 |
208
0

ЛЮБЕНОВИЧ: «Перед выходом Гуничева я сказал ему, что забьет – и он забил»

Главный тренер «Миная» – о матче против «Александрии»

31 марта 2024, 16:45 |
208
0
ЛЮБЕНОВИЧ: «Перед выходом Гуничева я сказал ему, что забьет – и он забил»
ФК Минай. Желько Любенович

Главный тренер «Миная» Желько Любенович прокомментировал ничейный результат матча с «Александрией».

- Поздравляю с Пасхой тех, кто празднует. На прошлой пресс-конференции я обещал, что начну говорить на украинском, чтобы не было переводчика. Я сегодня попробую дать комментарий именно на украинском. Итак, хочу поздравить команду. Хочу сказать, что та игра, которую мы показали при 0:2, дорогого стоит. Одно очко идет нам в копилку. Спасибо за игру и двигаемся дальше.

- Как настраивали ребят в раздевалке, что получился такой сильный второй тайм? Благодаря чему удается забивать много голов.
- Мы договаривались играть сзади на ноль, а впереди, я уверял ребят, что забьем. Но не так случилось, не удалось это сделать. Но после 0:2 я сказал, что еще много времени, вовремя забили первый гол, потом Гуничев вышел и забил – правильная замена. Могли выиграть. Но сегодняшняя ничья – закономерна. Интересно, что перед выходом Гуничева на поле я сказал ему, что он точно забьет – и он забил.

Относительно того, что команда много забивает: когда возглавил команду говорил, что будем играть в атакующий футбол. Это мы и показываем своим футболом на поле. Будем стараться забивать еще больше, ведь нам надо забивать и выигрывать матчи, турнирное положение обязывает.

- Вчера вы были на финале кубка зимнего первенства Закарпатья на финале. Какие цели преследовали?
- В одной из команд играл наш администратор Владислав Сидоренко, также играл Пуканыч, я его хорошо знаю – мне было интересно. Это финал. Невозможно было пропустить такой матч. Вчера тоже было 2:2, а потом – 3:2. Жаль, что сегодня не забили третий и не выиграли.

- У «Миная» очень хорошая пресса, болельщики поддерживают, президент хвалит. Не боитесь, что вами заинтересуется другой клуб и переманит?
- Все живут этой командой – кто-то вне поля, а мы на поле делаем все, чтобы сохранить место в УПЛ. Что касается себя – я не думаю ни о каких других командах, «Минай» для меня сейчас на первом месте, работаем, чтобы добиться результата и остаться в УПЛ.

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Желько Любенович чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Минай Минай - Александрия пресс-конференция
Источник ФК Минай
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