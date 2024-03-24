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Товарищеские матчи
Кривбасс
23.03.2024 14:00 – FT 5 : 2
Александрия
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Украина. Премьер лига
24 марта 2024, 04:15 | Обновлено 24 марта 2024, 05:53
229
0

Семь голов в матче. Кривбасс в спарринге разгромил Александрию

Команды заполнили международную паузу товарищеским поединком

24 марта 2024, 04:15 | Обновлено 24 марта 2024, 05:53
229
0
Семь голов в матче. Кривбасс в спарринге разгромил Александрию
ФК Александрия

Состоялся товарищеский поединок между криворожским «Кривбассом» и «Александрией». Игра в формате четыре тайма по 30 минут проходила в Кривом Роге и была закрыта для зрителей. Победу со счетом 5:2 в ней одержали хозяева.

Товарищеский матч

Кривбасс – Александрия – 5:2

Голы: Твердохлеб, Кожушко, Лунев, По, Принс – Кулаков (2)

Напомним, также провело свой товарищеский поединок киевское «Динамо», Андрей Ярмоленко отличился дублем.

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Кривбасс Кривой Рог Александрия Кривбасс - Александрия товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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