Товарищеские матчи
23.03.2024 14:00 – FT 5 : 2
Украина. Премьер лига24 марта 2024, 04:15 | Обновлено 24 марта 2024, 05:53
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Семь голов в матче. Кривбасс в спарринге разгромил Александрию
Команды заполнили международную паузу товарищеским поединком
24 марта 2024, 04:15 | Обновлено 24 марта 2024, 05:53
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Состоялся товарищеский поединок между криворожским «Кривбассом» и «Александрией». Игра в формате четыре тайма по 30 минут проходила в Кривом Роге и была закрыта для зрителей. Победу со счетом 5:2 в ней одержали хозяева.
Товарищеский матч
Кривбасс – Александрия – 5:2
Голы: Твердохлеб, Кожушко, Лунев, По, Принс – Кулаков (2)
Напомним, также провело свой товарищеский поединок киевское «Динамо», Андрей Ярмоленко отличился дублем.
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