Семь голов в матче. Кривбасс в спарринге разгромил Александрию

Состоялся товарищеский поединок между криворожским «Кривбассом» и «Александрией». Игра в формате четыре тайма по 30 минут проходила в Кривом Роге и была закрыта для зрителей. Победу со счетом 5:2 в ней одержали хозяева.

Товарищеский матч

Кривбасс – Александрия – 5:2

Голы: Твердохлеб, Кожушко, Лунев, По, Принс – Кулаков (2)

Напомним, также провело свой товарищеский поединок киевское «Динамо», Андрей Ярмоленко отличился дублем.