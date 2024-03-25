Во время паузы на международные матчи национальных сборных «Кривбасс» и «Александрия» провели спарринг.

Победу одержал клуб из Кривого Рога, который забил в ворота «горожан» 5 голов. «Александрия» в ответ сумела отправить соперникам два мяча.

Стоит отметить, что игра проходилав формате четыре тайма по 30 минут. Поединок прошел в Кривом Роге. На матч решили не пускать зрителей.

Товарищеский матч

Кривбасс – Александрия – 5:2

Голы: Твердохлеб, Кожушко, Лунев, По, Принс – Кулаков (дубль)

Видео голов и обзор матча