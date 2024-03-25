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Украина. Премьер лига
25 марта 2024, 04:57 | Обновлено 25 марта 2024, 05:07
210
0

Кривбасс – Александрия – 5:2. Хоккейный счет от клубов УПЛ. Видео голов

Смотрите обзор товарищеского матча клубов УПЛ

25 марта 2024, 04:57 | Обновлено 25 марта 2024, 05:07
210
0
Кривбасс – Александрия – 5:2. Хоккейный счет от клубов УПЛ. Видео голов
ФК Кривбасс

Во время паузы на международные матчи национальных сборных «Кривбасс» и «Александрия» провели спарринг.

Победу одержал клуб из Кривого Рога, который забил в ворота «горожан» 5 голов. «Александрия» в ответ сумела отправить соперникам два мяча.

Стоит отметить, что игра проходилав формате четыре тайма по 30 минут. Поединок прошел в Кривом Роге. На матч решили не пускать зрителей.

Товарищеский матч

Кривбасс – Александрия – 5:2

Голы: Твердохлеб, Кожушко, Лунев, По, Принс – Кулаков (дубль)

Видео голов и обзор матча

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Кривбасс Кривой Рог Александрия Кривбасс - Александрия контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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