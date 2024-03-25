Юрий ВЕРНИДУБ: «Понимали, что Александрия показывает специфический футбол»

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб дал свою оценку спаррингу с «Александрией». Напомним, его подопечные одержали победу с крупным счетом (5:2).

– Юрий Николаевич, оцените контрольный матч.

– Получился неплохой спарринг. Тем более сейчас «Александрия» демонстрирует хорошие результаты. Выиграли в двух последних турах плюс ничья с «Шахтером», если не считать ошибку по заявке и техническое поражение. Понимали, что соперник на ходу демонстрирует специфический футбол. Настраивались серьезно. Сразу договорились, что сыграем четыре тайма по тридцать минут. Этот спарринг точно пошел на пользу.

– Какие дальнейшие планы у команды?

– Отработали неплохо. После игры немного отдохнем через тренировку. И с понедельника начинаем подготовку к «Вересу». Выходных не будет, ведь игра уже в субботу. Двигаемся дальше.