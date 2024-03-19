Работают без Ротаня. Александрия провела спарринг и сыграет с Кривбассом

Как стало известно Sport.ua, после того, как главный тренер «Александрии» Руслан Ротань отправился в расположение возглавляемой им олимпийской сборной Украины, тренировочным процессом «горожан» во время мартовской паузы будет руководить его ассистент Сергей Кравченко.

Вместе с Ротанем на сборе в Венгрии, после которого наши олимпийцы сыграют с японцами, задействован также тренер-аналитик «Александрии» Евгений Гресь.

На следующий день после победы в 21 туре чемпионата УПЛ над «Ворсклой» «горожане» провели спарринг с ФК «Кудровка-Нива» Бузова, в котором выступали футболисты, не имеющие достаточной игровой практики, а 23 марта они в гостях сыграют контрольный матч с «Кривбассом».

В нем «Александрии» не смогут помочь Александр Мартынюк, Артем Кулаковский, Кирилл Сигеев, Денис Шостак, Артем Шулянский, которые вызваны в олимпийскую сборную Украины, и восстанавливающийся после травмы бразильский легионер Джевани.

Сейчас «Александрия» занимает 11-е место в чемпионате УПЛ, набрав 23 очка, и в 22 туре сыграет 31 марта в гостях с «Минаем».