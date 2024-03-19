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  4. Работают без Ротаня. Александрия провела спарринг и сыграет с Кривбассом
Украина. Премьер лига
19 марта 2024, 19:28 |
335
0

Работают без Ротаня. Александрия провела спарринг и сыграет с Кривбассом

Руслан Ротань занят в олимпийской сборной

19 марта 2024, 19:28 |
335
0
Работают без Ротаня. Александрия провела спарринг и сыграет с Кривбассом
ФК Александрия. Руслан Ротань

Как стало известно Sport.ua, после того, как главный тренер «Александрии» Руслан Ротань отправился в расположение возглавляемой им олимпийской сборной Украины, тренировочным процессом «горожан» во время мартовской паузы будет руководить его ассистент Сергей Кравченко.

Вместе с Ротанем на сборе в Венгрии, после которого наши олимпийцы сыграют с японцами, задействован также тренер-аналитик «Александрии» Евгений Гресь.

На следующий день после победы в 21 туре чемпионата УПЛ над «Ворсклой» «горожане» провели спарринг с ФК «Кудровка-Нива» Бузова, в котором выступали футболисты, не имеющие достаточной игровой практики, а 23 марта они в гостях сыграют контрольный матч с «Кривбассом».

В нем «Александрии» не смогут помочь Александр Мартынюк, Артем Кулаковский, Кирилл Сигеев, Денис Шостак, Артем Шулянский, которые вызваны в олимпийскую сборную Украины, и восстанавливающийся после травмы бразильский легионер Джевани.

Сейчас «Александрия» занимает 11-е место в чемпионате УПЛ, набрав 23 очка, и в 22 туре сыграет 31 марта в гостях с «Минаем».

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Александрия Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи инсайд
Источник Sport.ua
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