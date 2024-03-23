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Украина. Премьер лига
23 марта 2024, 13:32 | Обновлено 23 марта 2024, 14:34
2315
2

Дубль Ярмоленко помог Динамо победить в спарринге с аматорами

Киевляне провели товарищеский матч с командой «Денгофф»

23 марта 2024, 13:32 | Обновлено 23 марта 2024, 14:34
2315
2
Дубль Ярмоленко помог Динамо победить в спарринге с аматорами
ФК Динамо Киев

В субботу, 23 марта, состоялся товарищеский поединок, в котором силами померились киевское «Динамо» и команда «Денгофф» из Дениховки, представляющая высший дивизион чемпионата Киевской области.

Подопечные Александра Шовковского, сыграв комбинированным составом с привлечением игроков из молодежной команды, выиграли со счетом 4:2.

Все голы в матче были забиты до перерыва. Дублем отметился Андрей Ярмоленко, который восстановился после травмы. По одному разу отличились Самба Диалло и Александр Андриевский, которые реализовали по пенальти.

Контрольный матч

«Динамо» Киев – «Денгофф» Дениховка – 4:2

«Динамо» (стартовый состав): Моргун, Балаба, Биловар, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Кабаев, Диалло, Ярмоленко, Бенито.

На замену выходили: Котуха, Осипенко, Пашко.

Голы у динамовцев: Ярмоленко-2, Диалло (с пенальти), Андриевский (с пенальти).

Ближайший официальный матч «Динамо» проведет 31 марта – в 22-м туре УПЛ киевояне сыграют на выезде с полтавской «Ворсклой».

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Динамо Киев товарищеские матчи Андрей Ярмоленко Самба Диалло Александр Андриевский контрольные матчи УПЛ
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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Pavel_i_CO
З поверненням, Ярмола!! Погано, що до матчів збірної не встиг відновитися 
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+3
Gargantua
в три центральных защитника играли?
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0
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