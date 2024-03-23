Дубль Ярмоленко помог Динамо победить в спарринге с аматорами

В субботу, 23 марта, состоялся товарищеский поединок, в котором силами померились киевское «Динамо» и команда «Денгофф» из Дениховки, представляющая высший дивизион чемпионата Киевской области.

Подопечные Александра Шовковского, сыграв комбинированным составом с привлечением игроков из молодежной команды, выиграли со счетом 4:2.

Все голы в матче были забиты до перерыва. Дублем отметился Андрей Ярмоленко, который восстановился после травмы. По одному разу отличились Самба Диалло и Александр Андриевский, которые реализовали по пенальти.

Контрольный матч

«Динамо» Киев – «Денгофф» Дениховка – 4:2

«Динамо» (стартовый состав): Моргун, Балаба, Биловар, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Кабаев, Диалло, Ярмоленко, Бенито.

На замену выходили: Котуха, Осипенко, Пашко.

Голы у динамовцев: Ярмоленко-2, Диалло (с пенальти), Андриевский (с пенальти).

Ближайший официальный матч «Динамо» проведет 31 марта – в 22-м туре УПЛ киевояне сыграют на выезде с полтавской «Ворсклой».