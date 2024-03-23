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Украина. Премьер лига
23 марта 2024, 17:37 | Обновлено 23 марта 2024, 17:38
434
0

Аутсайдер стремится к большему. Минай удержал победу над ЛНЗ

Команда Желько Любеновича впервые в этом сезоне победила на чужом поле

23 марта 2024, 17:37 | Обновлено 23 марта 2024, 17:38
434
0
Аутсайдер стремится к большему. Минай удержал победу над ЛНЗ
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур.

ЛНЗ – «Минай» - 1:2

Голы: Бар, 90+3 – Кораблин, 33, Хобленко, 59

Предупреждения: Рыбалка, 27, Норенков, 74, Ковалев, 89

ЛНЗ: Пеньков – Каплиенко, Салиху (Норенков, 46), Ковалев, Насонов – Яшари, Рыбалка (Хобленко, 52), Бар – Г. Пасич (Эйнел, 46), Молло (Олейник, 60), С. Шестаков (Наумец, 46).

«Минай»: Кемкин – Чуев, Прокопчук, Скиба, Кисель (Дмитрук, 66) – Петько, Кораблин (Вашкеба, 76), Витенчук (Семотюк, 55) – Вакула, Устименко (Попов, 76), Ременяк (Корнийчук, 46).

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

Удары (в створ): 14 (5) – 7 (5)
Угловые: 6 – 0
Оффсайды: 1 – 1.

ЛНЗ - МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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