Аутсайдер стремится к большему. Минай удержал победу над ЛНЗ
Команда Желько Любеновича впервые в этом сезоне победила на чужом поле
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 17-й тур.
ЛНЗ – «Минай» - 1:2
Голы: Бар, 90+3 – Кораблин, 33, Хобленко, 59
Предупреждения: Рыбалка, 27, Норенков, 74, Ковалев, 89
ЛНЗ: Пеньков – Каплиенко, Салиху (Норенков, 46), Ковалев, Насонов – Яшари, Рыбалка (Хобленко, 52), Бар – Г. Пасич (Эйнел, 46), Молло (Олейник, 60), С. Шестаков (Наумец, 46).
«Минай»: Кемкин – Чуев, Прокопчук, Скиба, Кисель (Дмитрук, 66) – Петько, Кораблин (Вашкеба, 76), Витенчук (Семотюк, 55) – Вакула, Устименко (Попов, 76), Ременяк (Корнийчук, 46).
Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса).
Стадион: «Центральный» (Черкассы).
Удары (в створ): 14 (5) – 7 (5)
Угловые: 6 – 0
Оффсайды: 1 – 1.
ЛНЗ - МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 12°C
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