ЛНЗ Черкассы

Аутсайдер УПЛ «Минай» в матче чемпионата Украины обыграл ЛНЗ со счетом 2:1 в перенесенной встрече 17 тура чемпионата Украины.

Победа над ЛНЗ стала первой выездной в сезоне, а команда с 13 очками остается последней, но до зоны переходных матчей всего три очка.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур

ЛНЗ – «Минай» – 1:2

Голы: Бар, 90+3 – Кораблин, 33, Хобленко, 59