23.03.2024 15:30 – FT 1 : 2
Украина. Премьер лига23 марта 2024, 18:53 | Обновлено 23 марта 2024, 18:54
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ЛНЗ – Минай – 1:2. Аутсайдер снова победил. Видео голов и обзор матча
Зона переходных матчей совсем рядом
23 марта 2024, 18:53 | Обновлено 23 марта 2024, 18:54
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Аутсайдер УПЛ «Минай» в матче чемпионата Украины обыграл ЛНЗ со счетом 2:1 в перенесенной встрече 17 тура чемпионата Украины.
Победа над ЛНЗ стала первой выездной в сезоне, а команда с 13 очками остается последней, но до зоны переходных матчей всего три очка.
Украинская Премьер-лига. 17-й тур
ЛНЗ – «Минай» – 1:2
Голы: Бар, 90+3 – Кораблин, 33, Хобленко, 59
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Арад Бар (ЛНЗ Черкассы).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Устименко (Минай).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Тимур Кораблин (Минай).
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