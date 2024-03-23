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Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
23.03.2024 15:30 – FT 1 : 2
Минай
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Украина. Премьер лига
23 марта 2024, 18:53 | Обновлено 23 марта 2024, 18:54
240
0

ЛНЗ – Минай – 1:2. Аутсайдер снова победил. Видео голов и обзор матча

Зона переходных матчей совсем рядом

23 марта 2024, 18:53 | Обновлено 23 марта 2024, 18:54
240
0
ЛНЗ – Минай – 1:2. Аутсайдер снова победил. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Аутсайдер УПЛ «Минай» в матче чемпионата Украины обыграл ЛНЗ со счетом 2:1 в перенесенной встрече 17 тура чемпионата Украины.

Победа над ЛНЗ стала первой выездной в сезоне, а команда с 13 очками остается последней, но до зоны переходных матчей всего три очка.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур

ЛНЗ – «Минай» – 1:2
Голы: Бар, 90+3 – Кораблин, 33, Хобленко, 59

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Арад Бар (ЛНЗ Черкассы).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Устименко (Минай).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Тимур Кораблин (Минай).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Минай видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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