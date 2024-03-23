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ЛНЗ Черкассы
23.03.2024 15:30 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 марта 2024, 01:58 |
18
0

ЛНЗ – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги

23 марта 2024, 01:58 |
18
0
ЛНЗ – Минай. Текстовая трансляция матча
ФК ЛНЗ

В субботу, 23-го марта, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 15:30.

Перерыв на матчи сборных для национального первенства ровным счетом ничего не значит – все равно можно найти удачный момент провести перенесенный матч. ЛНЗ и «Минай» должны были сыграть еще в начале декабря прошлого года, но в футбол в Черкассах что тогда, что в начале второй части сезона играть было невозможно. Благо, наконец-то «сиреневые» возвращаются на родную арену и не с пустыми руками – три матча кряду они не проигрывают, тогда как соперники дважды подряд уступали, но кому – «Шахтеру» и «Заре» (по 0:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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