ЛНЗ Черкассы

В субботу, 23-го марта, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 15:30.

Перерыв на матчи сборных для национального первенства ровным счетом ничего не значит – все равно можно найти удачный момент провести перенесенный матч. ЛНЗ и «Минай» должны были сыграть еще в начале декабря прошлого года, но в футбол в Черкассах что тогда, что в начале второй части сезона играть было невозможно. Благо, наконец-то «сиреневые» возвращаются на родную арену и не с пустыми руками – три матча кряду они не проигрывают, тогда как соперники дважды подряд уступали, но кому – «Шахтеру» и «Заре» (по 0:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.