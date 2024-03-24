Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Эта команда заслуживает большего»
Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
23.03.2024 15:30 – FT 1 : 2
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Украины
24 марта 2024, 01:44 | Обновлено 24 марта 2024, 01:51
156
0

Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Эта команда заслуживает большего»

Главный тренер «Миная» рассказал о победе над ЛНЗ

24 марта 2024, 01:44 | Обновлено 24 марта 2024, 01:51
156
0
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Эта команда заслуживает большего»
ФК Минай. Желько Любенович (слева)

Главный тренер закарпатского «Миная» Желько Любенович поделился впечатлениями от победы своей команды над ЛНЗ (2:1) в перенесенном матче 17 тура УПЛ.

«Эта победа в первую очередь посвящается нашему футболисту – Назарию Воробчаку, который несколько дней назад перенес операцию на колене и у которого 22 числа был день рождения. Поздравляем его таким образом с именинами. Также сегодня день рождения у моего брата и сына – такой большой праздник получился.

Что касается игры, футболисты выполнили все, что от них требуется, и заслужили победу. Это был тот футбол, который наш тренерский штаб желает видеть. К такому футболу мы стремимся. Будем делать все, чтобы продолжать.

Очень рад, что Кораблин и Устименко забили – это их первые голы за «Минай». Очень рад за Устименко – он давно не забивал. Я, кстати, перед игрой шутил, что именно Денис сегодня отличится, так и случилось. Кораблин молод и талантлив. Много выполняет работы и хорошо, что ему удалось забить. Эта команда продемонстрировала, что она заслуживает большего», – сказал Любенович.

По теме:
Олег ДУЛУБ: «Проиграли из-за того, что стали подстраиваться под Минай»
ФОТО. Шахтер провел тренировку без сборников
Нападающий Миная: «Мы вернули интригу в борьбе за выживание»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Минай пресс-конференция Желько Любенович
Источник ФК Минай
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возвращение бомбардировщика. Уайлдер проведет мегафайт с известным боксером
Бокс | 23 марта 2024, 06:55 14
Возвращение бомбардировщика. Уайлдер проведет мегафайт с известным боксером
Возвращение бомбардировщика. Уайлдер проведет мегафайт с известным боксером

Соперником бывшего чемпиона WBC станет Чжан Чжилей

Цыганков впервые на сборе вернулся в общую группу сборной Украины
Футбол | 24 марта 2024, 00:12 1
Цыганков впервые на сборе вернулся в общую группу сборной Украины
Цыганков впервые на сборе вернулся в общую группу сборной Украины

Виктор провел с партнерами все занятие

Дубль Ярмоленко помог Динамо победить в спарринге с аматорами
Футбол | 23.03.2024, 13:32
Дубль Ярмоленко помог Динамо победить в спарринге с аматорами
Дубль Ярмоленко помог Динамо победить в спарринге с аматорами
Франция – Германия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 23.03.2024, 21:01
Франция – Германия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Франция – Германия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн
Футбол | 23.03.2024, 19:14
Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн
Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин оценил матч с Боснией и рассказал, в чем именно Украина была хуже
Лунин оценил матч с Боснией и рассказал, в чем именно Украина была хуже
22.03.2024, 06:19 5
Футбол
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
22.03.2024, 01:32 16
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Я сказал Яремчуку, чтобы он забил гол»
Сергей РЕБРОВ: «Я сказал Яремчуку, чтобы он забил гол»
22.03.2024, 00:50 43
Футбол
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
22.03.2024, 00:23 18
Футбол
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
22.03.2024, 08:12
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Разгром от Англии, потеря очков Сербией
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Разгром от Англии, потеря очков Сербией
23.03.2024, 06:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем