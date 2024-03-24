Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Эта команда заслуживает большего»

Главный тренер закарпатского «Миная» Желько Любенович поделился впечатлениями от победы своей команды над ЛНЗ (2:1) в перенесенном матче 17 тура УПЛ.

«Эта победа в первую очередь посвящается нашему футболисту – Назарию Воробчаку, который несколько дней назад перенес операцию на колене и у которого 22 числа был день рождения. Поздравляем его таким образом с именинами. Также сегодня день рождения у моего брата и сына – такой большой праздник получился.

Что касается игры, футболисты выполнили все, что от них требуется, и заслужили победу. Это был тот футбол, который наш тренерский штаб желает видеть. К такому футболу мы стремимся. Будем делать все, чтобы продолжать.

Очень рад, что Кораблин и Устименко забили – это их первые голы за «Минай». Очень рад за Устименко – он давно не забивал. Я, кстати, перед игрой шутил, что именно Денис сегодня отличится, так и случилось. Кораблин молод и талантлив. Много выполняет работы и хорошо, что ему удалось забить. Эта команда продемонстрировала, что она заслуживает большего», – сказал Любенович.