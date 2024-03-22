ЛНЗ Черкассы

В субботу, 23 марта, состоится перенесенный матч 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ЛНЗ и «Минай». Черкасский клуб, который проводит дебютный сезон в элите нашего футбола, находится в середине турнирной таблицы, а минайцы являются последней командой чемпионата.

ЛНЗ

Подопечные Олега Дулуба в новом году в четырех матчах сумели набрать 5 очков (1 поражение, 1 победа и 2 ничьи). В прошлом туре черкасчане поделили очки с «Днепром-1» (1:1). Как для дебютанта УПЛ, черкасский клуб показывает довольно неплохие результаты. Но амбициозное руководство ЛНЗ явно рассчитывает на большее, ведь не зря зимой были подписаны несколько легионеров. На этом поиски усиления для черкасской команды не завершились: уже в марте очередным новичком черкасчан стал полузащитник Эйнал Соареш из Республики Кабо-Верде. Возможно, дебют Соареша в новом клубе мы увидим уже в матче против «Миная».

В предстоящем поединке своим партнерам не сможет помочь Оливье Тилль, который вместе со сборной Люксембурга пытался бороться за выход на Евро-2024 (люксембуржцы уже проиграли Грузии). Кстати, Тилль получил повреждение голеностопа, но хотел провести встречу с «Днепром-1» «на уколах». И все же, люксембуржец пропустил матч прошлого тура. Также вне игры остается находящийся в лазарете ЛНЗ полузащитник Виталий Бойко. Черкасский клуб имеет в своем пассиве трехматчевую безвыигрышную домашнюю серию (2 ничьи и 1 поражение).

Минай

Для закарпатского клуба в нынешнем году состоялось знаковое событие: команда Желько Любеновича одержала первую победу в текущем сезоне Украинской Премьер-лиги. Еще были ничья с пребывающем на спаде «Днепром-1» и два поражения. «Минай» продолжает быть главным аутсайдером чемпионата. Большие проблемы минайцы испытывают с завершением атак: они забили меньше всех голов в турнире (9).

«Минай» делает ставку на молодых футболистов, и отсутствие опыта сказывается на результатах. В прошлом туре (минайцы проиграли «Шахтеру» со счетом 0:2) впервые в основе команды вышел защитник Евгений Скиба, а форвард Павел Тищук дебютировал в составе закарпатцев. Близок к возвращению на поле Назарий Воробчак, восстановившийся после травмы, полученной еще в прошлом сезоне. Безвыигрышная гостевая серия «Миная» в УПЛ длится десять матчей (3 ничьи и 7 поражений). Предыдущая гостевая победа закарпатцев была зафиксирована 29 мая прошлого года в поединке с харьковским «Металлистом» (2:1).

Статистика встреч

ЛНЗ и «Минай» ранее провели всего одну очную дуэль. В первом круге черкасчане разгромили закарпатцев со счетом 3:0 (голы забивали Бойко, Прядун и Наумец). Примечательно, что соперниками тогда руководили Александр Ковпак (ЛНЗ) и Владимир Шаран («Минай»), которые уже не являются тренерами этих команд. Эта победа для черкасского клуба стала первой в УПЛ.

Прогноз на противостояние

В нынешнем чемпионате черкасчане одержали всего две домашние победы и попытаются одолеть аутсайдера чемпионата. А про проблемы минайцев в гостевых матчах мы уже говорили. Считаем, что на своем стадионе ЛНЗ сумеет обыграть команду Желько Любеновича.

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Пеньков, Каплиенко, Салиху, Муравский, Насонов, Яшари, Рыбалка, Бар, Г. Пасич, Хобленко, С. Шестаков

«Минай»: Кемкин, Корнийчук, Скиба, Чуев, Прокопчук, Дмитрук, Петько, Витенчук, Вакула, Гуничев, Ременяк

23 марта, суббота