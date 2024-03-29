Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Оболонь
30.03.2024 13:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 марта 2024, 12:02 | Обновлено 29 марта 2024, 12:44
183
0

Оболонь – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В Киеве лидер турнира сыграет с командой, которая находится в зоне стыковых поединков

29 марта 2024, 12:02 | Обновлено 29 марта 2024, 12:44
183
0
Оболонь – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

Очередной 22-й тур украинской Премьер-Лиги откроет встреча футболистов киевской «Оболони» и донецкого «Шахтера». Игра пройдет в субботу в столице Украины на «Оболонь-Арене». На данный момент горняки возглавляют турнирную таблицу, набрав в 19 матчах 43 очка, а их соперники находятся в опасной зоне, расположившись на 13-м месте с 18 очками.

Оболонь

В предыдущем туре киевляне немного поправили свое положение, победив на своем поле житомирское «Полесье» 1:0. Конечно же, на итоговый результат повлияло удаление у гостей, случившееся уже на 2-й минуте первого тайма. Спустя восемь минут Руслан Черненко реализовал численное большинство и принес долгожданную победу своей команде. Кстати, до этого «Оболонь» выигрывала в последний раз осенью прошлого года, когда в 10-м туре у себя дома одолела «Металлист 1925».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Вообще киевский клуб в нынешнем чемпионате очень мало забивает. Всего 12 голов в 20 матчах – это второй снизу показатель после главного аутсайдера «Миная». Поэтому для того, чтобы в дальнейшем добывать очки, надо обязательно думать об атаке. Иначе удержаться в Премьер-Лиге будет проблематично.

Во время международной паузы «Оболонь» провела контрольный поединок с луганской «Зарей», уступив соперникам со счетом 1:2. Единственный гол в столичной команде забил полузащитник Сергей Суханов.

И еще. В предстоящем матче с «Шахтером» не сыграет защитник киевлян Владислав Приймак. У него в пассиве уже 8 предупреждений в этом сезоне, так что теперь из-за дисквалификации один из основных игроков обороны будет вынужден смотреть за игрой своих партнеров с трибуны.

Шахтер

Горняки шесть матчей подряд в чемпионате страны не теряли очки и возглавили турнирную таблицу как по набранным, так и по потерянным очкам. При этом после зимней паузы команда еще и действует результативно, забив в ворота соперников 13 мячей.

У Марино Пушича сейчас достаточно широкий выбор игроков на разные позиции. Поэтому с учетом того, что из группы футболистов, вернувшихся из различных сборных, кто-то может подустать, наставник вполне может прибегнуть к ротации. Тем более, что возвращаются в строй Дмитрий Крыськив и Артем Бондаренко (ранее они были травмированы, из-за чего не смогли вылететь в Японию с олимпийской сборной страны), а также Тарас Степаненко, которого мы не увидели в составе национальной сборной в поединках плей-офф.

Интересно, что «Шахтер» в нынешнем чемпионате проиграл только два раза и произошло это на «Арене-Львов», где горняки принимают своих соперников. А вот в гостях донецкий клуб выступает без поражений – 5 побед и 3 ничьи.

Статистика матчей

В первом круге сезона 2023-2024 годов во Львове «Шахтер» победил «Оболонь» с минимальным перевесом 1:0. Единственный гол забил Егор Назарина на 77-й минуте. Также отметим, что с 33-й минуты киевляне играли в меньшинстве после удаления защитника Артема Вовкуна. Это была, кстати, первая встреча соперников на уровне Премьер-Лиги.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Назарина, Бондаренко, Судаков, Кевин, Зубков, Сикан

«Оболонь»: Кичак, Грисьо, Вовкун, Дубко, Осман, Мединский, Черненко, Косовский, Слободян, Прокопенко, Краснопир

Прогноз на противостояние:

Игра, скорее всего, пройдет с преимуществом «Шахтера», который победит со счетом 2:0.

30 марта, суббота

«Оболонь» – «Шахтер»
Киев. Стадион «Оболонь-Арена». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
ОБОЛОНЬ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр:
Прогноз Sport.ua — 0:2
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Заря – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Вы знаете, чей это клуб?» Раскрыта реакция Павелка на поражение Кривбасса
Первая лига. Карпаты – Виктория, матчи 29 марта. Смотреть онлайн. LIVE
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Шахтер Донецк прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024
Футбол | 28 марта 2024, 13:06 11
Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024
Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024

Бывший главный тренер «Динамо» считает, что опыт Андрея всегда пригодится Украине

Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду
Бокс | 29 марта 2024, 01:57 0
Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду
Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду

Карл Фроч прокомментировал поведение Тайсона перед боем против Александра Усика

Михайленко прокомментировал слухи про интерес Севильи к форварду Динамо
Футбол | 29.03.2024, 11:55
Михайленко прокомментировал слухи про интерес Севильи к форварду Динамо
Михайленко прокомментировал слухи про интерес Севильи к форварду Динамо
Без шансов для соперников. Сокол – чемпион Украины
Хоккей | 29.03.2024, 12:14
Без шансов для соперников. Сокол – чемпион Украины
Без шансов для соперников. Сокол – чемпион Украины
The Guardian: Украина может выйти в четвертьфинал Евро-2024
Футбол | 28.03.2024, 14:11
The Guardian: Украина может выйти в четвертьфинал Евро-2024
The Guardian: Украина может выйти в четвертьфинал Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
27.03.2024, 13:49 5
Футбол
Хавбек Исландии назвал украинского игрока, который его больше всего поразил
Хавбек Исландии назвал украинского игрока, который его больше всего поразил
27.03.2024, 13:24
Футбол
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
28.03.2024, 23:46 1
Теннис
Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
28.03.2024, 07:00 1
Другие виды
В УЕФА дали оценку победе Украины над Исландией
В УЕФА дали оценку победе Украины над Исландией
27.03.2024, 09:33 8
Футбол
ФОТО. Лунин отреагировал на выход Украины на Евро-2024
ФОТО. Лунин отреагировал на выход Украины на Евро-2024
27.03.2024, 09:14 3
Футбол
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
29.03.2024, 05:29
Футбол
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
27.03.2024, 14:39 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем