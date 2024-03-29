Очередной 22-й тур украинской Премьер-Лиги откроет встреча футболистов киевской «Оболони» и донецкого «Шахтера». Игра пройдет в субботу в столице Украины на «Оболонь-Арене». На данный момент горняки возглавляют турнирную таблицу, набрав в 19 матчах 43 очка, а их соперники находятся в опасной зоне, расположившись на 13-м месте с 18 очками.

Оболонь

В предыдущем туре киевляне немного поправили свое положение, победив на своем поле житомирское «Полесье» 1:0. Конечно же, на итоговый результат повлияло удаление у гостей, случившееся уже на 2-й минуте первого тайма. Спустя восемь минут Руслан Черненко реализовал численное большинство и принес долгожданную победу своей команде. Кстати, до этого «Оболонь» выигрывала в последний раз осенью прошлого года, когда в 10-м туре у себя дома одолела «Металлист 1925».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Вообще киевский клуб в нынешнем чемпионате очень мало забивает. Всего 12 голов в 20 матчах – это второй снизу показатель после главного аутсайдера «Миная». Поэтому для того, чтобы в дальнейшем добывать очки, надо обязательно думать об атаке. Иначе удержаться в Премьер-Лиге будет проблематично.

Во время международной паузы «Оболонь» провела контрольный поединок с луганской «Зарей», уступив соперникам со счетом 1:2. Единственный гол в столичной команде забил полузащитник Сергей Суханов.

И еще. В предстоящем матче с «Шахтером» не сыграет защитник киевлян Владислав Приймак. У него в пассиве уже 8 предупреждений в этом сезоне, так что теперь из-за дисквалификации один из основных игроков обороны будет вынужден смотреть за игрой своих партнеров с трибуны.

Шахтер

Горняки шесть матчей подряд в чемпионате страны не теряли очки и возглавили турнирную таблицу как по набранным, так и по потерянным очкам. При этом после зимней паузы команда еще и действует результативно, забив в ворота соперников 13 мячей.

У Марино Пушича сейчас достаточно широкий выбор игроков на разные позиции. Поэтому с учетом того, что из группы футболистов, вернувшихся из различных сборных, кто-то может подустать, наставник вполне может прибегнуть к ротации. Тем более, что возвращаются в строй Дмитрий Крыськив и Артем Бондаренко (ранее они были травмированы, из-за чего не смогли вылететь в Японию с олимпийской сборной страны), а также Тарас Степаненко, которого мы не увидели в составе национальной сборной в поединках плей-офф.

Интересно, что «Шахтер» в нынешнем чемпионате проиграл только два раза и произошло это на «Арене-Львов», где горняки принимают своих соперников. А вот в гостях донецкий клуб выступает без поражений – 5 побед и 3 ничьи.

Статистика матчей

В первом круге сезона 2023-2024 годов во Львове «Шахтер» победил «Оболонь» с минимальным перевесом 1:0. Единственный гол забил Егор Назарина на 77-й минуте. Также отметим, что с 33-й минуты киевляне играли в меньшинстве после удаления защитника Артема Вовкуна. Это была, кстати, первая встреча соперников на уровне Премьер-Лиги.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Назарина, Бондаренко, Судаков, Кевин, Зубков, Сикан

«Оболонь»: Кичак, Грисьо, Вовкун, Дубко, Осман, Мединский, Черненко, Косовский, Слободян, Прокопенко, Краснопир

Прогноз на противостояние:

Игра, скорее всего, пройдет с преимуществом «Шахтера», который победит со счетом 2:0.

30 марта, суббота