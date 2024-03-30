Бенефис Шведа. Шахтер не заметил Оболонь в Киеве

Посреди следующей недели в украинском футболе наступит время полуфиналов национального Кубка, поэтому для того, чтобы участники соревнований имели возможность к ним подготовиться как следует, их первые встречи на фоне завершения мартовской международной паузы поставили как можно раньше по расписанию. Поэтому и начинали мы очередной футбольный уикенд в этом сезоне с игры на «Оболонь-Арене» в рамках двадцать второго тура.

В этот день на гостевой матч против «Оболони» приехал донецкий «Шахтер», ведущие игроки которого были активно привлечены в различные сборные как нашей, так и других стран совсем не близкого географического расположения. И на этой игре действительно должен был состояться аншлаг на трибунах, в пределах допустимой вместимости, конечно, однако очередные массированные атаки страны-террориста полностью нивелировали фактор домашней поддержки для «пивоваров», которых определяли в качестве аутсайдера этой пары. Довольно смелая оценка, учитывая то, как тяжело было «горнякам» в первом круге (1:0).

И «Оболонь» действительно попыталась начать игру агрессивно, пусть и снова задействовала линию из пяти защитников для защиты собственных ворот. Но к обороне хозяева перешли лишь после того, как сами создали вполне неплохой голевой момент на третьей минуте, когда Суханов слета на левом фланге штрафной пробил мимо ближней штанги. А потом, да, «пивовары» начали защищаться, а «Шахтер» наконец перешел к фирменному контролю над игрой.

В итоге, у команды Иващенко уже в первом тайме было два откровенных антигероя. Сначала мы насмотрелись на «образцовую» игру в защите от Павла Лукьянчука, который сначала пропустил мимо себя голевой пас на Сикана от Шведа, а затем задремал перед собственной штрафной, когда Марьян его атаковал во время отскока. Два гола из явно не опасных ситуаций таким образом пропустила «Оболонь», после чего ее положение было очень сложным.

Однако команда Иващенко все равно нашла способ, как создать себе еще больше проблем. Но как было не удалить Суханова за безрассудный подкат сзади против, наверное, лучшего игрока «горняков» в этот день – Шведа? Едва не отправил Марьяна обратно в лазарет на длительный срок, поэтому справедливо проследовал в сторону подтрибунных помещений чуть раньше, чем это сделали партнеры по команде.

Два пропущенных мяча, удаления, необходимость перестраивать собственную игру – к такому в матче против «Шахтера» «Оболонь» банально еще не созрела, потому что это вообще совсем другой уровень футбольного мастерства. Поэтому «горняки» и не торопились никуда после перерыва. Пушич постепенно привлекал ротацию, и даже дебютировал Марлон Гомес.

Однако зажигал дальше не этот бразилец, а остальные партнеры по атаке во главе с Траоре, который и сам мог забить, однако после неиспользованных возможностей таки ассистировал Шведу, а тот ударом между ног вратарю закрыл этот безусловно удачный матч для себя. Хотя и дончане выглядели вполне целостно, как коллектив, в первую очередь, а уже потом и ошибки киевлян сыграли выдающуюся роль.

В следующие выходные киевская «Оболонь» будет играть в гостях против ровенского «Вереса», тогда как донецкий «Шахтер» будет принимать львовский «Рух», а посреди недели дома сыграет против одесского «Черноморца».

Наши оценки:

«Оболонь» (замены): Косовский – 6,0, Тарануха – 6,0, Осман – б/о, Нагиев – б/о, Вишневский – б/о.

«Шахтер» (замены): Степаненко – 6,5, Гочолеишвили – 6,5, Траоре – 7,0, Марлон – 6,0, Эгиналду – б/о.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Оболонь» – «Шахтер» – 0:3

Голы: Сикан, 16, Швед, 45+2, 90+1

Предупреждения: Грисьо, 37, Дубко, 45+3 – Судаков, 28, Крыськив, 32, Сикан, 44

Удаление: Суханов, 45+8 (грубый фол)

«Оболонь»: Кичак – Прокопенко (Вишневский, 85), Дубко, Карась, Лукьянчук, Грисьо (Нагиев, 80) – Запорожец (Косовский, 46), Мороз, Черненко (Осман, 80) – Краснопир (Тарануха, 63), Суханов.

«Шахтер»: Ризнык – Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля (Гочолеишвили, 50) – Бондаренко, Крыськив (Степаненко, 46) – Кевин (Эгиналду, 75), Судаков (Марлон, 59), Швед – Сикан (Траоре, 59).

Арбитр: Александр Каленов (Львов).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 4 (1) – 17 (10)

Угловые: 1 – 7

Оффсайды: 2 – 4.

ОБОЛОНЬ – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C