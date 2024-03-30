30.03.2024 13:00 – FT 0 : 3
Украина. Премьер лига30 марта 2024, 15:39 |
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Оболонь – Шахтер – 0:3. 2+1 от Шведа. Видео голов и обзор матча
Марьян Швед получил шанс показать себя
30 марта 2024, 15:39 |
684
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В матче чемпионата Украины «Шахтер» обыграл «Оболонь» со счетом 3:0, а главным героем встречи стал вингер Марьян Швед, который оформил дубль и сделал результативную передачу на Даниила Сикана.
Команда Марино Пушича лидирует в таблице, а киевляне идут на 13-й позиции в зоне переходных матчей.
Украинская Премьер-лига. 22-й тур
«Оболонь» – «Шахтер» – 0:3
Голы: Сикан, 16, Швед, 45+2, 90+1
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Швед (Шахтер Донецк).
45’ +5
Сергей Суханов (Оболонь) получает красную карточку.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Швед (Шахтер Донецк).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
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