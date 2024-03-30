В матче чемпионата Украины «Шахтер» обыграл «Оболонь» со счетом 3:0, а главным героем встречи стал вингер Марьян Швед, который оформил дубль и сделал результативную передачу на Даниила Сикана.

Команда Марино Пушича лидирует в таблице, а киевляне идут на 13-й позиции в зоне переходных матчей.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур

«Оболонь» – «Шахтер» – 0:3

Голы: Сикан, 16, Швед, 45+2, 90+1