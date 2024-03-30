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Чемпионат Украины
Оболонь
30.03.2024 13:00 – FT 0 : 3
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
30 марта 2024, 15:39 |
684
1

Оболонь – Шахтер – 0:3. 2+1 от Шведа. Видео голов и обзор матча

Марьян Швед получил шанс показать себя

30 марта 2024, 15:39 |
684
1
Оболонь – Шахтер – 0:3. 2+1 от Шведа. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер. Марьян Швед

В матче чемпионата Украины «Шахтер» обыграл «Оболонь» со счетом 3:0, а главным героем встречи стал вингер Марьян Швед, который оформил дубль и сделал результативную передачу на Даниила Сикана.

Команда Марино Пушича лидирует в таблице, а киевляне идут на 13-й позиции в зоне переходных матчей.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур

«Оболонь» – «Шахтер» – 0:3
Голы: Сикан, 16, Швед, 45+2, 90+1

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Швед (Шахтер Донецк).
45’ +5
Сергей Суханов (Оболонь) получает красную карточку.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Швед (Шахтер Донецк).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
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Оболонь - Шахтер Оболонь Киев Шахтер Донецк Марьян Швед видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Kubok-69
Потенціал Шведа на рівні Циганкова. Шкода, що роки плинуть, а він все залишається перспективним
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