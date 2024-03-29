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Оболонь
30.03.2024 13:00 - : -
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
29 марта 2024, 18:36 |
138
0

Оболонь – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги

29 марта 2024, 18:36 |
138
0
Оболонь – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В субботу, 30-го марта, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 13:00.

УПЛ возвращается после международного перерыва и сразу интересным матчем. На нем могли бы даже присутствовать болельщики, но страна-бензоколонка в последний момент испортила все планы. Впрочем, очередная встреча «пивоваров» и «горняков» обещает стать очень сложной как для формальных аутсайдеров текущего розыгрыша, как и для действующих чемпионов страны. В первом круге «Шахтер» еле победил с поздним голом (1:0), а как будет на этот раз?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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