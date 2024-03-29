В субботу, 30-го марта, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 13:00.

УПЛ возвращается после международного перерыва и сразу интересным матчем. На нем могли бы даже присутствовать болельщики, но страна-бензоколонка в последний момент испортила все планы. Впрочем, очередная встреча «пивоваров» и «горняков» обещает стать очень сложной как для формальных аутсайдеров текущего розыгрыша, как и для действующих чемпионов страны. В первом круге «Шахтер» еле победил с поздним голом (1:0), а как будет на этот раз?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.