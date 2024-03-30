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30 марта 2024, 20:51 | Обновлено 30 марта 2024, 21:26
494
0

Марино ПУШИЧ: «Отличная командная работа, важная победа. Двигаемся дальше»

Главный тренер «горняков» прокомментировал матч против «Оболони»

30 марта 2024, 20:51 | Обновлено 30 марта 2024, 21:26
494
0
Марино ПУШИЧ: «Отличная командная работа, важная победа. Двигаемся дальше»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал поединок 22-го тура УПЛ против «Оболони» (3:0).

«Прежде всего я рад возвращению Тараса Степаненко, ведь у него была очень длительная травма с начала межсезонья, с тех пор как мы были в Турции. Конечно, это игрок с характером и большим опытом, всегда много работает, настоящий профессионал. И, как я сейчас говорил в раздевалке, Степаненко – настоящий капитан. Выходит он в старте или нет, но Тарас всегда рядом с командой, это очень важно. Радуюсь, что он вернулся на поле.

С самого начала мы очень хорошо играли, были сконцентрированы и дисциплинированы, что очень важно, потому что после международной паузы нелегко. Многие наши футболисты принимали участие в большом количестве поединков сборных. Я должен похвалить свою команду, потому что сегодня все действовали очень профессионально, мы отыграли все ситуации так, как надо. Поделюсь с вами тем, что я сказал игрокам в раздевалке: отличная командная работа, важная победа, и мы двигаемся к следующему матчу. И я очень радуюсь, что Марлон Гомес вышел на поле. Он новичок, молодой и многофункциональный игрок, и такому молодому футболисту всегда полезно почувствовать новое соревнование, новую игру, и мы поздравили его с этой игрой.

Марьян Швед также имел травму длительный период, потом вернулся, но не играл, однако продолжал бороться, имел хорошие результаты в межсезонье, а когда появился шанс, воспользовался им, потому что хорошо тренировался и именно поэтому был способен сыграть 90 минут и изменить ситуацию сегодня. Поэтому я очень счастлив за него и за его вклад в эту игру и нашу команду. Есть хорошая победа. Завтра нас ждет восстановление, а послезавтра переключаемся на следующий поединок», – сказал Пушич.

«Шахтер» лидирует в УПЛ, имея 46 очков в активе.

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Марино Пушич чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Шахтер
Источник ФК Шахтер Донецк
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