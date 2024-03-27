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Украина. Премьер лига
27 марта 2024, 22:17 | Обновлено 27 марта 2024, 22:20
240
0

Источник: лидеры Шахтера покидают лазарет и возвращаются к тренировкам

Восстановились Тарас Степаненко, Артем Бондаренко и Дмитрий Крыськив

27 марта 2024, 22:17 | Обновлено 27 марта 2024, 22:20
240
0
Источник: лидеры Шахтера покидают лазарет и возвращаются к тренировкам
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Ключевые игроки Шахтера, лидера УПЛ, покидают лазарет и возвращаются к тренировкам.

Донецкая команда будет готовиться к следующим матчам в оптимальном составе, информирует ТаТоТаке.

В общую группу возвращается Тарас Степаненко, у которого было повреждение задней поверхности бедра.

Полноценную нагрузку начинает получать Артем Бондаренко, имевший проблемы со спиной.

На тренировку также выйдет Дмитрий Крыськив, у которого был дискомфорт в области икроножной мышцы.

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Шахтер Донецк Тарас Степаненко Дмитрий Крыськив Артем Бондаренко травма восстановление Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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