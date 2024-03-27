Украина. Премьер лига27 марта 2024, 22:17 | Обновлено 27 марта 2024, 22:20
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Источник: лидеры Шахтера покидают лазарет и возвращаются к тренировкам
Восстановились Тарас Степаненко, Артем Бондаренко и Дмитрий Крыськив
27 марта 2024, 22:17 | Обновлено 27 марта 2024, 22:20
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Ключевые игроки Шахтера, лидера УПЛ, покидают лазарет и возвращаются к тренировкам.
Донецкая команда будет готовиться к следующим матчам в оптимальном составе, информирует ТаТоТаке.
В общую группу возвращается Тарас Степаненко, у которого было повреждение задней поверхности бедра.
Полноценную нагрузку начинает получать Артем Бондаренко, имевший проблемы со спиной.
На тренировку также выйдет Дмитрий Крыськив, у которого был дискомфорт в области икроножной мышцы.
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