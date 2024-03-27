Источник: лидеры Шахтера покидают лазарет и возвращаются к тренировкам

Ключевые игроки Шахтера, лидера УПЛ, покидают лазарет и возвращаются к тренировкам.

Донецкая команда будет готовиться к следующим матчам в оптимальном составе, информирует ТаТоТаке.

В общую группу возвращается Тарас Степаненко, у которого было повреждение задней поверхности бедра.

Полноценную нагрузку начинает получать Артем Бондаренко, имевший проблемы со спиной.

На тренировку также выйдет Дмитрий Крыськив, у которого был дискомфорт в области икроножной мышцы.