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Чемпионат Украины
Оболонь
16.03.2024 15:30 – FT 1 : 0
Полесье
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Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 17:25 | Обновлено 16 марта 2024, 17:40
524
2

Долгожданная. Оболонь дома в большинстве обыграла Полесье

Киевляне вспомнили давно забытый вкус победы

16 марта 2024, 17:25 | Обновлено 16 марта 2024, 17:40
524
2
Долгожданная. Оболонь дома в большинстве обыграла Полесье
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже…

Украинская Премьер-лига. 21-й тур

«Оболонь» – «Полесье» – 1:0

Черненко, 10

Прокопенко, 7, Черненко, 23, Дубко, 45, Грисьо, 58, Приймак, 70, Медынский, 84 - Козак, 50, Танковский, 51, Михайличенко, 56, Фортюне, 57

Чоботенко, 2 (Полесье)

«Оболонь»: Кичак - Грисьо (Лукьянчук, 74), Приймак, Дубко, Осман, Медынский, Черненко (Запорожец, 74), Мороз (Косовский, 46), Слободян (Суханов, 63), Прокопенко, Краснопир (Тарануха, 63).

«Полесье»: Бойко - Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Михайличенко, Танковский, Назаренко (Кравец, 5), Фортюне (Ндукве, 69), Козак (Луифер, 69), Крушинский (Кушниренко, 69), Будковский (Мустафаев, 74).

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

Стадион: «Оболонь-Арена»

ОБОЛОНЬ – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

Замены «Оболони»: Косовский – 6,0, Суханов – 6,0, Тарануха – 6,0, Лукьянчук – 6,0, Запорожец – 6,0.

Замены «Полесье»: Кравец – 6,0, Ндукве – 5,5, Луифер – 6,0, Кушниренко – 5,5, Мустафаев – 5,5.

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Полесье Житомир Оболонь Киев Оболонь - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Пивзавод не зря унизил дырявых в кубке хорошо сегодня сыграли, а атбшники в меньшинстве наверное только могут дырявых  натягивать
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0963691185
купували гравців а зігранності нема.. от вам і все.. ато пророчили .. медалі....  не все золото ,що блистить
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