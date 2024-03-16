Долгожданная. Оболонь дома в большинстве обыграла Полесье
Киевляне вспомнили давно забытый вкус победы
Отчет о матче ожидайте позже…
Украинская Премьер-лига. 21-й тур
«Оболонь» – «Полесье» – 1:0
Черненко, 10
Прокопенко, 7, Черненко, 23, Дубко, 45, Грисьо, 58, Приймак, 70, Медынский, 84 - Козак, 50, Танковский, 51, Михайличенко, 56, Фортюне, 57
Чоботенко, 2 (Полесье)
«Оболонь»: Кичак - Грисьо (Лукьянчук, 74), Приймак, Дубко, Осман, Медынский, Черненко (Запорожец, 74), Мороз (Косовский, 46), Слободян (Суханов, 63), Прокопенко, Краснопир (Тарануха, 63).
«Полесье»: Бойко - Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Михайличенко, Танковский, Назаренко (Кравец, 5), Фортюне (Ндукве, 69), Козак (Луифер, 69), Крушинский (Кушниренко, 69), Будковский (Мустафаев, 74).
Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)
Стадион: «Оболонь-Арена»
ОБОЛОНЬ – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Наши оценки:
Замены «Оболони»: Косовский – 6,0, Суханов – 6,0, Тарануха – 6,0, Лукьянчук – 6,0, Запорожец – 6,0.
Замены «Полесье»: Кравец – 6,0, Ндукве – 5,5, Луифер – 6,0, Кушниренко – 5,5, Мустафаев – 5,5.
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