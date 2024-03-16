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Чемпионат Украины
Оболонь
16.03.2024 15:30 - : -
Полесье
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Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 08:06 | Обновлено 16 марта 2024, 08:10
24
0

Оболонь – Полесье. Текстовая трансляция матча

Стенограмма матча 21-го тура чемпионата Украины по футболу

16 марта 2024, 08:06 | Обновлено 16 марта 2024, 08:10
24
0
Оболонь – Полесье. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 16 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят киевская «Оболонь» и «Полесье» из Житомира.

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Начало – в 15:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Киевская «Оболонь» в турнирной таблице УПЛ занимает 14-е место, имея в активе 15 очков.

Житомирское «Полесье» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 6-м месте. В 20 поединках команда набрала 33 очка.

Оболонь – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Полесье», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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