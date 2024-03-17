Владимир КНЫШ: «Было тяжело мешать Оболони играть в свой футбол»

Помощник исполняющего обязанности главного тренера житомирского «Полесья» Сергея Шищенко Владимир Кныш прокомментировал поражение своей команды против «Оболони» (0:1) в 21 туре УПЛ.

«Вы сами видели, что мы остались вдесятером в самом начале. И в меньшинстве было очень тяжело мешать «Оболони» играть в свой футбол. Было тяжело перекрывать защитников, использующих лонгбол. С этого мы тот первый гол и пропустили, не разобрались в ситуации.

Затем мы игру взяли под контроль и имели свои моменты, которые нужно было использовать. Очень хорошие моменты были даже в первом тайме, из которых нужно было выжать гол. По самой игре — она действительно была очень напряжена, много желтых карточек, много борьбы. Мы готовились к тому, что будет такая игра.

Мы не привыкли к двум поражениям подряд и действительно было нервное напряжение, все люди и все все понимают. Но по игре и по отношению к ребятам нет претензий. Действительно, хотели переломить ход игры, сломать серию с поражений. Пошла определенная черная полоса, нужно перетерпеть, и все будет хорошо.

Игроки у нас хорошего уровня для Украины, появится игра. Да и в футболе не обойтись без везения. Было определенное невезение, голы на последних минутах мы пропускали. Но это бывает. В «Оболони» не было особых моментов, но произошел такой безумный гол.

Действительно, разницы нет, как проигрывать — 1:0 или 2:0. Была надежда, что эту игру можно было спасти. И те ребята, которых мы заменили, дали очень большой объем, выдержали большую нагрузку. Крушинский, Казак, Фортюне играли за себя и за того парня, которого на поле не хватало. Они отдали все свои силы, а вместо них вышли свежие ребята, которые вышли и тоже показали хорошую игру. У них тоже были моменты, в такой связке они играли впервые, но не получилось дожать.

Далее запланировано много работы после двух выходных. У тренера есть свое видение, как он видит игру. На все это нужно время, настроиться, работать и добавлять», — сказал Владимир Кныш.