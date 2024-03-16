Украина. Премьер лига16 марта 2024, 18:23 | Обновлено 16 марта 2024, 18:47
481
1
Оболонь – Полесье – 1:0. Как Черненко пивоварам победу принес. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча 21-го тура УПЛ
16 марта 2024, 18:23 | Обновлено 16 марта 2024, 18:47
481
1
В субботу, 16 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Оболонь» и «Полесье».
Игра состоялась в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Победу в матче одержали хозяева, за которых единственный гол забил Руслан Черненко на 10-й минуте матча.
«Полесье» после зимней паузы УПЛ набрало всего одно очко в четырех матчах.
Украинская Премьер-лига. 21-й тур
«Оболонь» – «Полесье» – 1:0
Гол: Черненко, 10
Видеообзор матча
События матча
10’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Черненко (Оболонь).
2’
Сергей Чоботенко (Полесье) получает красную карточку.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 16 марта 2024, 07:31 0
Маркета сообщила о смерти дедушки
Бокс | 16 марта 2024, 08:42 2
Александр не сказал ни слова, просто ухмыльнулся
Футбол | 16.03.2024, 17:46
Футбол | 16.03.2024, 10:31
Теннис | 16.03.2024, 11:25
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.03.2024, 10:40 4
16.03.2024, 08:15 9
15.03.2024, 14:15 16
14.03.2024, 22:05 1
15.03.2024, 15:15 7
15.03.2024, 19:45 5
15.03.2024, 13:15 77