В субботу, 16 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Оболонь» и «Полесье».

Игра состоялась в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Победу в матче одержали хозяева, за которых единственный гол забил Руслан Черненко на 10-й минуте матча.

«Полесье» после зимней паузы УПЛ набрало всего одно очко в четырех матчах.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур

«Оболонь» – «Полесье» – 1:0

Гол: Черненко, 10

Видеообзор матча