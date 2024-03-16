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Оболонь
16.03.2024 15:30 – FT 1 : 0
Полесье
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Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 18:23 | Обновлено 16 марта 2024, 18:47
481
1

Оболонь – Полесье – 1:0. Как Черненко пивоварам победу принес. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 21-го тура УПЛ

16 марта 2024, 18:23 | Обновлено 16 марта 2024, 18:47
481
1
Оболонь – Полесье – 1:0. Как Черненко пивоварам победу принес. Видеообзор
УПЛ

В субботу, 16 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Оболонь» и «Полесье».

Игра состоялась в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Победу в матче одержали хозяева, за которых единственный гол забил Руслан Черненко на 10-й минуте матча.

«Полесье» после зимней паузы УПЛ набрало всего одно очко в четырех матчах.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур

«Оболонь» – «Полесье» – 1:0

Гол: Черненко, 10

Видеообзор матча

События матча

10’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Черненко (Оболонь).
2’
Сергей Чоботенко (Полесье) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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