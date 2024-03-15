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Чемпионат Украины
Оболонь
16.03.2024 15:30 - : -
Полесье
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Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 18:24 | Обновлено 15 марта 2024, 18:43
68
0

Оболонь – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обе команды в 2024 году еще не побеждали

15 марта 2024, 18:24 | Обновлено 15 марта 2024, 18:43
68
0
Оболонь – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 16 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят киевская «Оболонь» и «Полесье» из Житомира. Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Оболонь

Киевская «Оболонь» в турнирной таблице УПЛ занимает 14-е место, имея в активе 15 очков. «Пивовары» в 19 матчах одержали 3 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений.

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Киевляне пока в официальных матчах 2024 года не побеждали. В первой игре второй части сезона они дома поделили очки с «Черноморцем» (1:1), а далее позабыли вкус побед – проиграли «Днепру-1» (0:1) и «Кривбассу» (0:1). Такие результаты в начале весенней серии игр удивили, ведь зимние сборы «Оболонь» завершила серией из пяти матчей без поражений (3 победы, 2 ничьи).

Уместно вспомнить и о том, что «пивовары» под занавес 2023 года также в УПЛ не побеждали – 2 ничьи, 4 поражения. Таким образом, они на сегодня в последний раз брали три полновесных турнирных балла аж 8 октября прошлого года («Металлист 1925» - 1:0). А до этого у них была еще победа над «Минаем» (1:0).

Полесье

Житомирское «Полесье» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 6-м месте. В 20 поединках команда набрала 33 очка – 9 побед, 6 ничьих, 5 поражений.

К разочарованию поклонников коллектива, в 2024 году коллектив еще вкуса побед не познал. Он стартовал во втором части сезона с выездной ничьей с «Рухом» (1:1), после чего дома проиграл ЛНЗ (0:1) и «Александрии» (1:2). Это привело к тому, что своего места во главе команды лишился Юрий Калитвинцев.

Заменил его Сергей Шищенко, ранее работавший со «Звягелем». Впрочем, из «Полесья» ушел только Калитвинцев – все его помощники остались в коллективе и помогают новому наставнику в работе с командой.

Статистика матчей

В нынешнем сезоне и «Оболонь», и «Полесье» являются новичками сезона в Украинской Премьер-лиге. Киевская команда когда-то ранее уже играла в элите, а коллектив из Житомира – нет. Впрочем, данное обстоятельство говорит только о том, что клубы формируют свои отношения на уровне УПЛ.

В матче первого круга нынешней кампании «Полесье» на своем поле добилось победы над «Оболонью» со счетом 2:0. Любопытно, что игра могла завершиться вничью 0:0. Дело в том, что игроки житомирской команды дважды добились успеха уже в компенсированное время игры.

Ориентировочные составы

«Оболонь»: Федоривский – Медынский, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко, Черненко, Суханов, Слободян, Мороз, Вишневский, Краснопир.

«Полесье»: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко, Крушинский, Танковский, Назаренко, Грицук, Козак, Будковский.

Прогноз на противостояние

Гостей из Житомира эксперты считают фаворитами матча. Это, возможно, и так, но исключительно из-за турнирного положения команд. На деле же не все так однозначно. Игрокам «Полесья» будет сложно. Они будут дополнительно мотивированы появлением в команде нового наставника. Но вряд ли это сильно поможет им добиться итогового перевеса. «Пивовары» в статусе андердогов могут шокировать. И думается, это не просто предположение, а будет именно так.

16 марта, суббота

«Оболонь» – «Полесье»
Киев. Стадион «Оболонь-Арена». 15:30
ТВ-трансляция на телеканале UPL.TV
Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)
ОБОЛОНЬ – ПОЛЕСЬЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 1:0

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прогнозы Оболонь Киев Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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