Центральным матчем 19-го тура станет поединок во Львове, где донецкий «Шахтер» будет принимать «Кривбасс» из Кривого Рога. Гости на данный момент возглавляют турнирную таблицу, имея после 18 матчей 37 очков. У горняков на 5 очков меньше, но и сыграли они только 16 матчей.

Шахтер

После вылета из Лиги Европы подопечные Марино Пушича провели невыразительную игру предыдущего тура Премьер-Лиги в Александрии, завершив вничью матч с хозяевами поля 0:0. И дело даже не в том, что «Шахтер» не сумел победить, а в том, что команда абсолютно не была похожа на себя. Футболисты действовали в невысоком темпе и с большим количеством ошибок.

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Многие специалисты посчитали, что горняки просто не успели восстановиться от встречи с марсельским «Олимпиком». Плюс перелеты, переезды, так что все можно было списать на усталость. Хотя, с другой стороны, «Шахтер» один из немногих клубов в нашей стране, который вполне может выставить два примерно равных по силам состава. Но на кардинальную ротацию тогда тренерский штаб не пошел, а точечные замены ни к чему хорошему не привели.

Посмотрим, что придумает Марино Пушич и его помощники в матче с лидером чемпионата, тем более, что теперь уже отговорки в виде усталости не пройдут. Но одно уже можно сказать точно – в этой игре мы не увидим Николая Матвиенко. Из-за дисквалификации основной защитник горняков матч пропускает.

Кривбасс

А вот «Кривбасс», который набрал хороший ход еще в конце первой части сезона, похоже, не собирается останавливаться и продолжает мчаться вперед на всех парах. Неделю назад подопечные Юрия Вернидуба очень уверенно обыграли на выезде черкасский «ЛНЗ» 3:0. Первый гол был забит хорватом Хрвое Иличем с пенальти перед самым перерывом. А во втором тайме форвард из Ганы Принс и Денис Кузик довели счет до разгромного.

По количеству побед «Кривбасс» сейчас находится на первом месте наряду с киевскими динамовцами. Обе команды уже по 11 раз оказывались сильнее своих соперников. При этом по количеству забитых голов (34) криворожцы на второй позиции, уступая только тому же «Динамо». Еще же их игрок Олег Кожушко с 7 забитыми мячами входит в тройку лучших бомбардиров турнира.

И все-таки, ради справедливости, необходимо отметить, что и «Кривбассу» пока явно не хватает стабильности. Команда может выдать великолепную серию, провести на высоком уровне ряд матчей, а затем потерять очки, там, где не ожидала. Так было, к примеру, в 9-м туре у себя в Кривом Роге, когда хозяева поля проиграли «Руху» 1:3. Нечто подобное случилось в 17-м туре снова в домашнем поединке, но с «Зарей» 2:2 и некоторых других матчах. Поэтому, как только придет стабильность, «Кривбасс» уже будет не просто командой, блеснувшей во многих играх нынешнего сезона, а реальным претендентом на самое высокое место в Премьер-Лиге.

Статистика матчей

На уровне украинской Премьер-Лиги соперники встречались 45 раз. 31 победа у «Шахтера», 6 выигрышей у «Кривбасса» и еще 8 матчей завершились вничью. В первом круге в Кривом Роге команды выдали потрясающий поединок с 6 голами и 3 удалениями. И все завершилось ничьей 3:3. У хозяев поля отличились Хомченовский, Кожушко и Бескоровайный, а у гостей – Крыськив (дважды) и Кащук.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Азаров, Бондаренко, Степаненко, Судаков, Эгиналду, Невертон, Траоре

«Кривбасс»: Клищук, Бандейра, Понедельник, Стецьков, Дибанго, Кузик, Илич, Бизимана, Хомченовский, Микитишин, Принс

Прогноз на противостояние:

Предположим, что игра будет равная с обоюдными шансами на успех. В итоге матч завершится вничью 1:1.

3 марта, воскресенье