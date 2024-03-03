Шахтер – Кривбасс – 5:2. Голевая феерия во Львове. Видео голов и обзор
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В матче 19-го тура УПЛ донецкий «Шахтер» одержал победу над «Кривбассом» со счётом 5:2.
У победителей голы забили Дмитрий Крыськив (дубль), Ефим Конопля, Артем Бондаренко и Лассина Траоре.
За «Кривбасс» отличились Принс Аду и Тимур Стецьков.
«Шахтер» продолжил победную серию в матчах с «Кривбассом» до 11 матчей в чемпионатах Украины.
Украинская Премьер-лига
19-й тур, 3 ноября. Арена Львов
Шахтер Донецк – Кривбасс Кривой Рог – 5:2
Голы: Конопля, 10, Крыськив, 22, 82, Бондаренко, 68, Траоре, 90+3 – Принс, 20, Стецьков, 85
Видео голов и обзор матча
События матча
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