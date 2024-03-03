В матче 19-го тура УПЛ донецкий «Шахтер» одержал победу над «Кривбассом» со счётом 5:2.

У победителей голы забили Дмитрий Крыськив (дубль), Ефим Конопля, Артем Бондаренко и Лассина Траоре.

За «Кривбасс» отличились Принс Аду и Тимур Стецьков.

«Шахтер» продолжил победную серию в матчах с «Кривбассом» до 11 матчей в чемпионатах Украины.

Украинская Премьер-лига

19-й тур, 3 ноября. Арена Львов

Шахтер Донецк – Кривбасс Кривой Рог – 5:2

Голы: Конопля, 10, Крыськив, 22, 82, Бондаренко, 68, Траоре, 90+3 – Принс, 20, Стецьков, 85

Видео голов и обзор матча