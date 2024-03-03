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  4. Шахтер – Кривбасс – 5:2. Голевая феерия во Львове. Видео голов и обзор
Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
03.03.2024 18:00 – FT 5 : 2
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 20:59 | Обновлено 03 марта 2024, 21:13
1604
1

Шахтер – Кривбасс – 5:2. Голевая феерия во Львове. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 19-го тура УПЛ

03 марта 2024, 20:59 | Обновлено 03 марта 2024, 21:13
1604
1
Шахтер – Кривбасс – 5:2. Голевая феерия во Львове. Видео голов и обзор
ФК Шахтер

В матче 19-го тура УПЛ донецкий «Шахтер» одержал победу над «Кривбассом» со счётом 5:2.

У победителей голы забили Дмитрий Крыськив (дубль), Ефим Конопля, Артем Бондаренко и Лассина Траоре.

За «Кривбасс» отличились Принс Аду и Тимур Стецьков.

«Шахтер» продолжил победную серию в матчах с «Кривбассом» до 11 матчей в чемпионатах Украины.

Украинская Премьер-лига

19-й тур, 3 ноября. Арена Львов

Шахтер Донецк – Кривбасс Кривой Рог – 5:2

Голы: Конопля, 10, Крыськив, 22, 82, Бондаренко, 68, Траоре, 90+3 – Принс, 20, Стецьков, 85

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Тимур Стецьков (Кривбасс).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
57’
Хрвое Илич (Кривбасс) получает красную карточку.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Принс Аду (Кривбасс).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Ефим Конопля (Шахтер Донецк).
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Источник Sport.ua
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Юра Ганусяк
кроти завжди була підленька команда
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