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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
03.03.2024 18:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 18:43 |
295
0

Шахтер – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19 тура Украинской Премьер-лиги

02 марта 2024, 18:43 |
295
0
Шахтер – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 3 марта, состоится поединок 19 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обе команды являются претендентами на чемпионство, поэтому нам предстоит очень боевой матч. В первом туре после возобновления УПЛ команды сыграли по-разному, но, похоже, будут иметь за свои поединки одинаковое количество набранных баллов – если «Кривбасс» уверенно разгромил ЛНЗ, то «Шахтер» не справился с «Александрией», но «горняки» все же получат, пожалуй, «кабинетные» три очка из-за грубого нарушения регламента «Александрией», которая почему-то выпустила на поле незаявленного игрока.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Кривбасс» в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Шахтер - Кривбасс
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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