Шахтер Донецк

В воскресенье, 3 марта, состоится поединок 19 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 18:00.

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Обе команды являются претендентами на чемпионство, поэтому нам предстоит очень боевой матч. В первом туре после возобновления УПЛ команды сыграли по-разному, но, похоже, будут иметь за свои поединки одинаковое количество набранных баллов – если «Кривбасс» уверенно разгромил ЛНЗ, то «Шахтер» не справился с «Александрией», но «горняки» все же получат, пожалуй, «кабинетные» три очка из-за грубого нарушения регламента «Александрией», которая почему-то выпустила на поле незаявленного игрока.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Кривбасс» в украинской версии сайта.