ПУШИЧ: «Степаненко хотел помочь команде, но снова травмировался»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после победы над «Кривбассом» (5:2) в матче 19-го тура УПЛ

– Как вы относитесь к ситуации, предшествовавшей второму голу «Шахтера»? Ваш коллега Юрий Вернидуб сказал, что это был урок для его игроков.

– Я могу начать с этой ситуации, но не хочу. Начну с игры. Во-первых, хочу похвалить свою команду за сегодняшнее замечательное выступление. Мы играли в очень хороший футбол и заслужили эту победу. Даже до красной карточки мы действовали очень хорошо, контролировали игру, хорошо продвигались к воротам соперника. Мы забили первый гол со стандарта, что отлично, ведь мы над этим работаем. А затем команда пропустила один выпад соперника, что, должен заметить, также является показателем качества их команды – они сменили фланг и забили гол. Мы не очень хорошо выглядели в этот момент и получили 1:1.

Но то, что я видел после этого, это была отличная реакция моей команды: контроль игры, точные передачи, продвижение на половине поля соперника, соблюдение дисциплины и, конечно, тот момент со вторым голом – сообразительность и часть работы и игры. И я очень рад видеть, потому что мы также можем улучшать этот аспект. Это был очень хороший гол Крыськива. Мы сразу ответили после гола соперника, была очень мощная реакция с нашей стороны. По-моему, после этого у нас также было несколько возможностей довести счет до большего, но идти на перерыв с 2:1 в такой игре – это довольно неплохой результат. Мы начали второй тайм снова очень хорошо, создавали хорошие возможности, были моменты у Зубкова. А потом соперник сфолил, и скажу, что это была четкая красная карточка.

А дальше интересно: когда ты ведешь в такой тяжелой игре 2:1 и имеешь на игрока больше, мне было очень интересно увидеть, как моя команда будет реагировать на такую ситуацию. И они отреагировали идеально. За исключением момента, где мы пропустили гол, когда соперник имеет на игрока меньше. Хорошо, мы тогда имели преимущество в два мяча, может, команда была где-то неосторожная, но этого не должно было произойти. Я сказал своей команде, что мы не должны пропускать, когда у нас на поле игрока больше. Однако мы действовали очень хорошо в большинстве, что, могу сказать, не так просто: вы можете увидеть во многих матчах внутреннего и международного уровня, что переиграть команду, в которой на одного игрока меньше, не очень легко, потому что соперник делает больше, он спешит, но мы это сделали.

Мы все делали логично, были терпеливы, сыграли идеально, выпустили наших хороших футболистов, которые могут принимать решения в соответствующих ситуациях. Единственное, на что я могу сейчас жаловаться, так это то, что моя команда не забила больше голов. И это то, что мы должны вынести из этой игры – не пропускать в большинстве и больше забивать, когда мы играем в большинстве так хорошо, как сегодня. Поэтому в общем – большие комплименты моей команде. Это заслуженная победа, получившие три очка, идеально среагировали, а теперь продолжаем двигаться к следующей игре.

– Если сравнивать с матчем «Шахтера» с «Александрией», то произошли некоторые изменения в составе. Состоялся ли у вас другой разговор с командой перед игрой?

– Не все матчи можно сравнивать, потому что у каждого своя история, свои обстоятельства и энергия, поэтому их невозможно сравнить. У меня есть собственное мнение по поводу игры с «Александрией», потому что как тренер посмотрел ее дважды и могу вам сказать одно: мы продемонстрировали много хороших моментов. Восприятие – это очень сложное слово. Восприятие может быть таким, будто если твой результат неудовлетворительный, ты играл плохо, но мы играли хорошо, имея те условия, потому что условия были ужасными: воздушные тревоги, состояние поля и прочее. Так что одна команда, которая хочет играть, которая строит атаку, подходит, играет позиционно, всегда находится в невыгодном положении, встречаясь с такими соперниками при таких обстоятельствах и на таком поле. И даже тогда мы очень хорошо выходили в атаку многократно.

Не очень хорошо себя показали в последней фазе – это другая история, но несмотря ни на что, когда я вижу, как мы играли последние 15 минут, я считаю, что мы должны были забить два-три гола за этот отрезок времени. Поэтому даже тогда мы заслуживали победы. Это может быть воспринято так, будто если результат неудовлетворительный, ты играл плохо, но это не так. В таких обстоятельствах моя команда выступила довольно неплохо. И это интересно, потому что вы не просматриваете матч, а я посмотрел его дважды, поэтому я могу вам рассказать о многих таких моментах. И это хороший вопрос. Но каждая игра имеет свою энергию, свою историю, и я считаю, что в этой истории мы заслуживали победы. Мы тогда сыграли вничью, немного не повезло. А следующая история – это то, как команда реагирует на следующую игру, важную игру.

Этот соперник – лидер чемпионата, и не просто так, потому что это серьезный оппонент, очень хорошая команда. Мы очень хорошо среагировали сегодня, поэтому должен сказать, что это ответ команды, которая имеет характер и хочет играть и соревноваться за что-то. Повторюсь, это лишь один матч, только три очка, мы ведем себя сдержанно, мы должны продолжать тяжело работать, чтобы прогрессировать во многих аспектах, потому что у нас молодая команда, и, как я уже говорил, мы должны довести эту команду до следующего уровня. Но реакция была очень хорошая, и я хочу поздравить мою команду, потому что она заслуживает комплиментов.

– Хотелось бы узнать больше о Тарасе Степаненко, который был вне заявки. И еще один вопрос по поводу Дмитрия Крыськива: он сегодня провел фантастический матч, а начинал игру на позиции опорного полузащитника. Можно ли в дальнейшем рассчитывать на Крыськива как на опорника в «Шахтере»?

– Прежде всего, должен сказать, что мне очень досадно за Степаненко. Смотрите, он очень сильно травмировался в межсезонье, он работал с нами примерно одну неделю, а затем несколько недель восстанавливался после травмы. Тарас вернулся, хотел помочь команде, а затем получил новое повреждение в выездном матче с «Марселем», и могу сказать, что это была неприятная травма. И все же с этим повреждением он пытался помочь команде и боролся за нее до того момента, когда мы решили, что он больше не может играть, потому что он уже выступал, имея эту серьезную травму. Степаненко демонстрирует всем нашим игрокам, всей команде, что такое дух спортсмена и дух капитана. Поэтому мне было очень жаль, что он не будет играть в этом и предстоящих матчах, но есть такие обстоятельства. Я хотел это отметить, потому что не очень многие знают историю его травмы. У него фантастический характер.

Потом мы несколько попробовали, попробовали несколько вещей во время межсезонья, было несколько возможных вариантов, и я выбрал для этой позиции Крыськива – из-за его футбольного интеллекта и качества. Но он тоже травмировался последние две недели, поэтому тоже не подходил, всегда был выбор 50 на 50. Это было нелегко для них и для нас. Вчера я спросил его, точно ли он готов, может ли играть в этом матче? И я увидел в глазах его, что он может играть, и он ответил, что может. И я сказал ему, чтобы он начинал играть так, как мы готовились в межсезонье в Турции, и он показал много умений на этой позиции. И то, что он сегодня забил, это не совпадение, хотя на его позиции главное не голы, а позиционная игра.

И я знаю, что Крыськив – многофункциональный футболист, он может играть на разных позициях, в этом его особенность. Он сегодня показал хорошую игру, и мы очень довольны его выступлением. Но повторюсь, как я говорил сегодня в раздевалке после игры: команда делает индивидуального игрока лучше, а не наоборот. Мы играли как команда, мы реагировали как команда, мы работали как команда, и всегда некоторые индивидуальные игроки будут выделяться своими особыми качествами, и это то, что произошло сегодня. Поэтому, так держать, команда!